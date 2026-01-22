Tedesco’dan Aston Villa Mağlubiyeti Üzerine Değerlendirme

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde konuk ettiği İngiliz temsilcisi Aston Villa’ya 1-0 yenilerek 11 puanda kalırken, Aston Villa 18 puana ulaştı. Maç sonrasında, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, önemli değerlendirmelerde bulundu.

PREMIER LİG ÜÇÜNCÜSÜNE KARŞI BAŞARILI OYNADIK

Tedesco, “Takım savaştı ama sadece savaşmadı, iyi de bir oyun sergiledi. Premier Lig üçüncüsüne karşı topu tutabildik. İkinci yarı sonlarında kontrataklara izin verdik. Cesur ve açık oynayınca böyle bir rakibe karşı böyle tehlikeler olabilir. Gol atamadığımız için, sonuç için üzgünüz. İki gün sonra yine önemli bir maçımız var. Onlar dinlenmiş olacaklar. Kafamızı kaldırıp o maça odaklanmalıyız.” ifadelerini kullandı.

POZİSYONDAKİ ETKİNLİĞİMİZ GÖZARDI EDİLMEMELİ

Tedesco, konuşmasına; “Bugün aslında çok iyi bir ilk yarı oynadık. İlk yarıda topa dokunamadılar. 8 maçlarını izledim, United, Tottenham, City, Chelsea ile karşılaştırdığımda, hiçbiri bizim kadar pozisyona giremedi. Sonuç elbette önemlidir ama benim için başka önemli şeyler de var.” şeklinde devam etti.

MAKSİMUM OYNAMA SÜRESİ 35-40 DAKİKA

Son olarak, Domenico Tedesco şunları söyledi: “Talisca için başka bir ihtimalimiz yoktu. Bugün maksimum oynama süresi 35-40 dakikaydı. Biz de öyle değerlendirdik.”