Yeşil Kundura Konkordato Sürecinde İflas Etti

2025 yılında Yeşil Kundura’nın Yönetim Kurulu Başkanı olan Hüseyin Kızanlıklı’nın isim ve soyisminin baş harflerinden oluşan HK Kundura, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talep etti.

3 AYLIK SÜREYİ AŞAMAMIŞTI

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato talebini onaylayarak geçici bir süre tanıdı. Temmuz ayında verilen üç aylık geçici süre dolduktan sonra şirket, ek olarak iki ay daha iflas koruma süreci elde etti. Ancak, bu süre zarfında mali sorunları çözmeyi başaramadı ve iflas etti.

1948’DE TEMELİ ATILMIŞTI

Birçok ilde franchise mağazalarıyla faaliyet gösteren Yeşil Kundura, 2018 yılında finansal zorluklar sebebiyle konkordato ilan etmişti. Mahkeme, şirketin üzerine yeni haciz işlemleri uygulanmasını engellemişti. 2023 Aralık ayında konkordato sürecini tamamlayarak mali durumunu düzeltmeyi başaran şirket, 1948 yılında Yeşil Kardeşler tarafından kurulan küçük bir atölyeden doğmuştu.