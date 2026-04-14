Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten Gülistan Doku Açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili bilgi verdi. Gürlek, yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

GÖZALTI İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“Gülistan Doku’nun kaybolmasına dair sürdürülen soruşturma çerçevesinde, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından önemli bir adım atılmış; çok yönlü yürütülen çalışmalar neticesinde gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir.”

KAMU VİCDANINA CEVAP VERİLİYOR

“Kamu vicdanında derin iz bırakan bu soruşturma, tüm yönleriyle yeniden ele alınmakta; hiçbir şüphe ve iddia göz ardı edilmeden, ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır.”

“Bu zorlu ve kapsamlı süreci büyük bir sabırla takip eden Doku ailesinin acısını paylaşıyor; adaletin tecellisi için özveriyle görev yapan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına ve hassasiyetle çalışan kolluk güçlerine teşekkür ediyorum.”

HUKUKUN TÜM İMKANLARI KULLANILACAK

“Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Türkiye Yüzyılı, Adaletin Yüzyılı olacaktır’ vizyonu doğrultusunda; faili meçhul hiçbir olay kalmayana kadar, hukukun tüm imkanlarını seferber etmeye devam edeceğiz.”