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Kerem Aktürkoğlu, Ceren Azak ile evlendi

KEREM AKTÜRKOĞLU EVLENDİ

Başarılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, nişanlısı Ceren Azak ile evlendi. Bu mutlu an, Kerem Aktürkoğlu’nun özel günlerinden biri olarak kaydedildi.

CEREN AZAK KİMDİR?

Kerem Aktürkoğlu’nun eşi Ceren Azak, Kocaeli’de ikamet ediyor ve çocuk gelişimcisi olarak özel bir eğitim merkezinde görev yapıyor. Genç bir uzman olarak kariyerine devam eden Ceren Azak, Kerem’le olan ilişkisiyle gündeme geldi.

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Portekiz Ligi’nde sezonu tamamladıktan sonra memleketi Kocaeli’ye dönen Kerem Aktürkoğlu, ailesi ve sevdikleriyle birlikte vakit geçirdikten sonra evlilik törenini gerçekleştirdi. Türk futbolunun parlayan isimlerinden biri olarak, Kerem Aktürkoğlu’nun hayatındaki bu yeni döneme başlangıç yapması dikkat çekti.

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