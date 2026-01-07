Kirişçi Mahallesi’nde Babaya Ve Oğullara Silahlı Saldırı

Olay, Kirişçi Mahallesi’nde yaşandı.

BORÇ MESELESİ TARTIŞMAYA NEDEN OLDU

İddialara göre, M.K., borç yüzünden husumet yaşadığı Mustafa Ş. (69) ve onun üç oğlu Kazım Ş. (39), Arif Ş. (27) ile Emre Ş. (31) ile karşılaştı. Tartışmanın büyümesi sonucunda M.K., tabancayla saldırıda bulunarak baba ve üç oğluna ateş açtı. Yapılan ateş sonucunda, dört kişi çeşitli yerlerinden yaralanarak kanlar içinde yere düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızla yönlendirildi. Yaralı baba ve üç oğlu, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların durumlarının ağır olduğu bildirildi. Polis ekipleri, M.K.’yi yakalamak amacıyla çalışma başlattı.