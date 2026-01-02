Kışın El ve Ayak Üşümesi Riskine Dikkat!

kisin-el-ve-ayak-usumesi-riskine-dikkat

Kış mevsiminin etkisiyle pek çok kişi, özellikle el ve ayaklarda yaşanan üşüme şikâyetleri ile karşı karşıya kalıyor. Soğuk havalara karşı duyarlılık bireyler arasında farklılık gösterse de, üşümenin ilk olarak el ve ayaklarda hissedilmesinin nedenleri arasında bunların vücudun ısı merkezi kabul edilen karın bölgesinden en uzak noktalar olduğu yer alıyor. Ayrıca el ve ayaklarda ısı üreten büyük kas gruplarının bulunmaması, bu bölgelerin daha hızlı soğumasına sebep oluyor.

ISIL KAYIP VE YALITIM

Brock Üniversitesi’nde çalışan araştırmacı Stephen Cheung, el ve ayakların geniş bir ısı kaybı yüzeyine sahip olduğunu vurguluyor ve “Bu bölgelerde ısıyı içeride tutacak yalıtım çok az” ifadesini kullanıyor. Soğuk havalarda, vücut hayati organları korumak için kan akışını kalp, beyin ve akciğerler gibi hayati merkezlere yönlendiriyor. Bu süreçte, el ve ayaklardaki küçük damarlar daraldığından ısı kaybı da artış gösteriyor. Uzmanlar, bu durumu vücudun “önce hayati organlar” refleksi olarak nitelendiriyor.

ALTINDA YATAN NEDENLER

Ayaklardaki üşüme şikâyeti; kansızlık, diyabet, tiroit tembelliği, dolaşım bozuklukları, stres, yüksek tansiyon ve bağışıklık sisteminin zayıflığı gibi çeşitli sağlık sorunlarıyla daha belirgin hale gelebiliyor. Özellikle kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve zayıf bireylerde bu duruma neden olan kas ve yağ dokusunun daha az olması sebebiyle üşüme durumu daha sık gözlemleniyor.

SAĞLIK UYARILARI

Aile hekimi uzmanı Dr. Neha Vyas, el ve ayaklardaki soğukluğun ani bir şekilde ortaya çıkması ya da zamanla artması durumlarının bazı sağlık sorunlarının habercisi olabileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu tür şikâyetlerin kalıcı hale gelmesi durumunda ise mutlaka bir doktora başvurulması gerektiğinin altını çiziyor.

