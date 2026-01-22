KKM Büyüklüğü Toplam Mevduatın Yüzde 0,02’sine Düştü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 1 milyar 21 milyon lira azalarak 4 milyar 765 milyon liraya geriledi. KKM bakiyesi bu düşüşle birlikte toplam mevduatın yüzde 0,02’sini oluşturdu.

TOPLAM KREDİ HACMİ ARTIŞ GÖSTERDİ

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 16 Ocak haftasında yaklaşık 49 milyar 718 milyon lira artış kaydederek 23 trilyon 74 milyar 773 milyon liraya ulaştı. Bu gelişme, sektördeki olumlu gelişmelere işaret ediyor.

MEVDUATTA YÜKSELİŞ

Bankacılık sektöründe toplam mevduat, bankalar arası da dahil olmak üzere geçen hafta 608 milyar 149 milyon lira artarak 27 trilyon 465 milyar 430 milyon liraya çıktı. Bu artış, sektördeki likiditenin güçlendiğini gösteriyor.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE GERİLEME

Tüketici kredileri ise bu dönemde 27 milyar 927 milyon lira azalarak 2 trilyon 917 milyar 351 milyon lira seviyesine düştü. Bu tutarın 684 milyar 419 milyon liralık kısmı konut, 49 milyar 471 milyon liralık bölümü taşıt ve 2 trilyon 183 milyar 462 milyon liralık kısmı ihtiyaç kredilerinden oluşuyor.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLERDE ARTIŞ

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı ise 13 milyar 547 milyon lira artarak 3 trilyon 501 milyar 934 milyon lira seviyesine ulaştı. Taksitli ticari kredilerin artışı, işletmelerin finansman ihtiyaçlarını karşılama çabalarını yansıtıyor.

KREDİ KARTI ALACAKLARINDA DÜŞÜŞ

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları geçen hafta yüzde 1,7 oranında azalarak 2 trilyon 712 milyar 298 milyon lira düzeyine geriledi. Bu alacakların 1 trilyon 26 milyar 732 milyon lirası taksitli, 1 trilyon 685 milyar 567 milyon lirası ise taksitsiz borçlardan oluşmakta.

TAKİPTEKİ ALACAKLARDA ARTIŞ

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 16 Ocak tarihi itibarıyla önceki haftaya göre 7 milyar 826 milyon lira artışla 610 milyar 770 milyon lira seviyesine yükseldi. Takipteki alacakların 445 milyar 489 milyon lirasına ise özel karşılık ayrıldığı belirtildi.

YASAL ÖZ KAYNAKLARDA ARTIŞ

Aynı dönem içinde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 41 milyar 170 milyon lira artış göstererek 5 trilyon 32 milyar 690 milyon lira seviyesine ulaştı. Bu durum, bankacılık sektörünün finansal gücünü artırma çabalarını sürdürdüğünü gösteriyor.