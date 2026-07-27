Kobra Murat Oğluna Seslendi: Ayrıl Emri

Roman müziğinin ünlü ismi Kobra Murat, İzmir’deki son konser öncesi provasında oğlu Yiğithan’a seslenerek “Hemen o kızdan ayrılıyorsun” dedi. Genç bir içerik üreticisinin dansını çok beğendi. Oğlu için bu kızı uygun gördüğünü söyledi.

RENKLİ KİŞİLİĞİ VE ÖZEL HAYATI İLE GÜNDEMDE

Kobra Murat sahne tarzı ve peruğuyla tanınıyor. Gösterişli tavırları ve abartılı kutlamalarıyla da dikkat çekiyor.

EMİNE DİVANDİLER İLE 26 YIL ÖNCE EVLENDİ

Kobra Murat, Emine Divandiler ile 26 yıl önce evlendi. Çiftin Doğuş, Yiğithan ve Sergül adında üç çocuğu var.

KONSER PROVASINDA DANS EDEN GENÇ KIZI FARK ETTİ

Sanatçı, İzmir’deki konser öncesi prova için sahneye çıktı. Yanına gelip dans eden genç kadını görünce çok etkilendi. İçerik üreticisi Yade’nin performansını beğendi.

OĞLUNA YENİ BİR KIZ ÖNERDİ

Kobra Murat, sahneden oğluna “Yiğithan hemen o kızdan ayrılıyorsun” dedi. “Bir kız buldum sana” ifadesini kullandı. Genç içerik üreticisi o anları videoya çektiğini belirtti.

KAMERALARDAN UZAK BİR YAŞAM SÜRÜYOR

Babasının aksine Yiğithan Divandiler gözlerden uzak yaşıyor. Yiğithan’ın evli olup olmadığı bilinmiyor.