Kocaeli’nde Engelli Çocuklarını Döven Ebeveynler Serbest Kaldı

OĞULUNUN MARUZ KALDIĞI ŞİDDET GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Gebze ilçesinde yaşayan S.Ç. ve M.Ç. çifti, bipolar hastası olan oğulları H.K.Ç.’yi apartmanın merdiveninde darbediyor. Bir binanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, M.Ç., H.K.Ç.’ye tekme atıyor ve ardından ayağındaki terliği alarak defalarca vuruyor. Bu sırada H.K.Ç. yardım istemek amacıyla çığlık atarken, annesi S.Ç. da olaya dahil oluyor.

SOCİAL MEDYADA PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜLERİN ETKİSİ

Sosyal medyada görüntülerin paylaşılması sonrasında S.Ç. ve M.Ç. gözaltına alınıyor. Olay sonrası H.K.Ç., Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınıyor. Yapılan işlemlerin ardından S.Ç. ve M.Ç. adliyeye sevk ediliyor.

ŞÜPHELİLER ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından şüphelilere adli kontrol şartıyla serbest kalma kararı veriliyor. Bu olay, çocuk istismarı ve aile içi şiddetin gündeme gelmesine neden oluyor.