Konya’da 4.2’lik Deprem: AFAD’dan Açıklama

Türkiye, deprem gündeminde yeniden yer aldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) bildirdiğine göre, Konya’nın Kulu ilçesinde bugün saat 14.44’te 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Depremin 11.62 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi. Bu olay, “Konya’da deprem olmaz” şeklindeki yerleşik algıyı çürütürken, Türkiye’nin her bölgesinde deprem riski bulunduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

DEPREMİN DETAYLARI

AFAD’ın ilk bilgilerine göre, depremin merkez üssü Kulu olarak kayıt altına alındı. Saat 14.44’te gerçekleşen bu sarsıntı, 11.62 kilometre derinlikte meydana gelmesi nedeniyle yüzeye yakın bir deprem olarak dikkat çekiyor. Şu anda depremin şiddeti ve çevre illerdeki etkisi hakkında ayrıntılı bir bilgi verilmedi. Ancak yetkililer, bölgedeki durumu değerlendirmek için incelemelerde bulunuyor.

“KONYA’DA DEPREM OLMAZ” ALGISI ÇÖKTÜ

AFAD’ın 11.62 kilometre derinlikte ölçtüğü bu sarsıntı, Türkiye’nin tüm bölgelerindeki deprem riskinin var olduğunu bir kez daha kanıtladı. Konya, genellikle düşük deprem riski olan bir bölge olarak biliniyordu. Yıllardır “Konya’da asla deprem olmaz” düşüncesiyle anılan bu şehir, 4.2 büyüklüğündeki sarsıntıyla bu algıyı sarsmış oldu. Uzmanlar, Türkiye’nin jeolojik yapısı gereği hiçbir bölgenin depremden tamamen muaf olamayacağını belirtirken, Kulu’daki bu olay gerçeği hatırlatmış oldu. Sosyal medyada ise “Türkiye’de güvenli yer yok” gibi yorumlar hızla yayıldı.