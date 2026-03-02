Körfez Tansiyonu Yükselirken Erdoğan Diplomasiye Devam Ediyor

Körfez’de tansiyon en üst noktada… Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasi çabalarına aralıksız devam ediyor. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda, görüşmede NATO’nun gündemindeki ana başlıklar ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgedeki çatışmalı süreçleri dikkatle izlediğini ifade ederek, kalıcı ve sürdürülebilir barışın sağlanması için diplomasiye fırsat tanınmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

NATO LİDERLER ZİRVESİ HAZIRLIKLARI

Erdoğan, Ankara’da yapılacak NATO Liderler Zirvesi için hazırlıkların devam ettiğini aktardı. Türkiye’nin bu zirveye en iyi şekilde ev sahipliği yapacağını belirten Erdoğan, müttefikler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. NATO Genel Sekreteri Rutte ise İttifak’ın 360 derece güvenlik anlayışı çerçevesinde, tüm müttefiklerin güvenliği için katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

28 ŞUBAT’TAN BU YANA BAŞ DÖNDÜREN TELEFON TRAFİĞİ

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılara başlamasıyla birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi görüşmeleri de arttı. Sırasıyla, ABD Başkanı, Katar Emiri, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Kuveyt Emiri, AB Komisyonu Başkanı ve Almanya Şansölyesi ile telefon diplomasi gerçekleştirdi.

BÖLGEDEKİ DURUM LİDERLERLE ELE ALINDI

Erdoğan, ABD Başkanı ile yaptığı görüşmede İran ve Körfez ülkelerindeki son durum ve güncel gelişmeleri değerlendirdi. Katar Emiri ile gerçekleştirdiği görüşmede, Katar’a yönelik saldırılar dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti ve ülkedeki güncel durumu öğrenmeye çalıştı. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ile görüştüğünde de BAE’ne yönelik saldırılara üzüntülerini dile getirdi ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

BARIŞ VE DİYALOĞ ÇAĞRISI ISRARLA VURGULANDI

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüşmesinde, Suudi Arabistan’a yönelik saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, mevcut durumu değerlendirirken, gereken müdahalelerde bulunulmaması halinde çatışma sürecinin bölgesel ve uluslararası güvenlik bakımından ciddi sonuçlar doğurabileceği endişesini dile getirdi. Türkiye ve Suudi Arabistan’ın anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözümü için önemli çaba gösterdiğini vurguladı.

KUVEYT’E GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Kuveyt Emiri ile gerçekleştirdiği görüşmede, Kuveyt’e yapılan saldırılar dolayısıyla duyduğu üzüntüyü ileten Erdoğan, bu sorunların diplomasi ve müzakere yoluyla çözülmesinin en makul yol olduğunu belirtti. Türkiye’nin barış ortamının hızla sağlanması için her türlü çabayı sürdüreceğini ifade etti. Erdoğan’ın, AB Komisyonu Başkanıyla görüşmesinde, İran’a yönelik saldırılar ve ardından gelişen süreç üzerine görüş alışverişinde bulundu. Türkiye’nin tüm tarafları diplomasi ve müzakere zeminine davet ettiğini ve barış sürecine yönelik destek sağlamaya hazır olduğunu vurguladı. Erdoğan, bu süreçte Türkiye ile AB’nin yakın işbirliğine devam etmesinin önemini de dile getirdi.