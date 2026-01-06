Körfezde Bahçede Tavuk Yemi İçin Giden Kadın Ölü Bulundu

korfezde-bahcede-tavuk-yemi-icin-giden-kadin-olu-bulundu

Olay, Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Morlale Sokak ucunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 65 yaşındaki Nurseven Memiş, tavuklarına yem vermek amacıyla evinden yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan bahçesine gitti. Bir süre sonra yerde hareketsiz yatan kadını fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine hemen sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak yaptıkları kontroller sonucunda kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti. Annesinin yaşamını yitirdiği haberini alan Memiş’in oğlu, olay yerine geldiğinde annesinin cansız bedeniyle karşılaştı. Bu üzücü anlar, Memiş’in oğlunun annesinin başında çaresiz beklediği görüntülerle kameraya yansıdı.

CENAZE MORGA GÖNDERİLDİ

Körfez Belediyesi’ne ait cenaze aracıyla alınan Nurseven Memiş’in cenazesi, İlimtepe Körfez Mezarlıklar Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili bir inceleme başlatıldığı bilgisi verildi.

