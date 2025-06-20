Kredi Kartı Limitleri Artabilir

YENİ DÜZENLEME KREDİ KARTI KULLANICILARINI ETKİLEYECEK

Kredi kartı kullanıcıları için dikkat çekici bir gelişme gündemde. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda, mevcut 25 bin TL nakit avans limiti 50 bin TL’ye çıkarılabilir.

DAHA YÜKSEK NAKİT AVANS HİSSESİ

Yapılacak bu düzenleme ile kredi kartı sahipleri, acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mevcut limitin iki katı kadar nakit çekim yapabilecek. Bu durum, özellikle ekonomik dalgalanmalardan etkilenen bireylerin yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

TAKSİT SÜRESİ YENİDEN DÜZENLENİYOR

Söz konusu düzenleme sadece nakit limitle sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda taksitli nakit avans işlemlerinde de bir genişleme planlanıyor. Şu anda en fazla 3 ay olan taksit süresi, yeni düzenleme ile birlikte 6 aya kadar çıkarılabilecek. Böylece kredi kartı kullanıcılarına daha esnek ödeme koşulları sunulacak.

BANKALARIN GÜNCELLEMELERİ BEKLENİYOR

Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile bankaların kredi kartı limitleri ve taksit planlarını güncellemeleri bekleniyor. Ancak bu değişikliğin resmi hale geleceği tarih henüz açıklanmadı. Bankalar, süreçle ilgili olarak kullanıcılarını bilgilendirecek.