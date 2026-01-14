Kreşte Çocuklara Şiddet İddiasıyla Dava Süreci Başladı

Aydın’ın Efeler bölgesindeki bir özel kreşte, 7 çocuğa eziyet edildiği iddiaları üzerine 6 sanık hakkında yasal işlem başlatıldı. 2024 yılında bazı velilerin yaptığı şikayetlerin ardından Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, o dönemde kreşte öğretmen olarak görev yapan A.Ç. ve B.G, kreş müdürü A.Y, kreşin sahibi B.İ.Y, psikolog B.M. ve beden eğitimi öğretmeni C.Y. hakkında iddianame hazırlandı ve Aydın 9. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, öğretmenlerin sorumlulukları altındaki çocuklara sistematik bir şekilde şiddet uyguladığı, bu eylemlerin disiplin sınırlarını aştığı belirtildi. A.Ç. ve B.G’nin “çocuğa karşı eziyet” suçlamasıyla yargılanmaları talep edildi.

ÇOCUKLARDA GÖZLEMLENEN DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİKLERİ

2024’ün Mart ayında, ailelerin çocuklarında gözlemlediği davranış değişiklikleri, yaşanan olayların gün yüzüne çıkmasına olanak tanıdı. Ailelerin, çocuklarıyla yaptıkları görüşmelerde kreşteki personelin sert ve uygunsuz davranışlar sergilediği dile getirildi. Yapılan incelemelere göre güvenlik kamera kayıtlarında, çocukların itilerek yere düştüğü ve sert müdahalelere maruz kaldığı anlara rastlandı. Bu görüntülerin ardından, 8 çocuktan 6’sının aileleri savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de kreş hakkında idari ve cezai işlemler gerçekleştirdi. Ailelerin çocuklarını kurumdan almasının ardından kreşin eğitim faaliyetleri sonlandırıldı.

ÖNLEM ALINMAMASI TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Dava dosyasında yer alan şikayetçi ifadelerine göre, bazı veliler durumu kuruma bildirmiş olsa da herhangi bir önlem alınmadığı iddia edildi. Şiddet içeren davranışların farklı tarihlerde tekrarlandığı ve süreklilik arz ettiği kaydedildi. İddianamede çocukların itilmesi, yere düşürülmesi, saçlarının çekilmesi, bez değişimlerinin sınıf ortamında yapılması ve ceza duvarı benzeri uygulamalar gibi birçok eylem sıralandı. Bu uygulamaların, çocukların bedensel ve ruhsal gelişimlerine zarar verdiği vurgulanarak “çocuğa karşı eziyet” suçunun işlendiği belirtildi.

SUÇUN YAPTIRIMI AĞIR OLACAK

İddianamede sanık A.Ç. için “çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı eziyet” suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Bu suçun 7 ayrı kişiye karşı işlenmesi nedeniyle toplam hapis cezası talebi 21 yıldan 56 yıla kadar çıkıyor. B.G. hakkında ise 1 öğrenciye karşı aynı suçtan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Diğer sanıklar için “suçu bildirmeme” suçundan 1.5 yıla kadar ceza talep ediliyor. Sanık A.Ç, ifadesinde “İşe başladığımda büyük gruplarla çalıştım ve sıkıntı yaşamadım. Küçük gruplarla çalışmayacağımı yetkililere bildirmiştim. Ancak bana bildirilmeden küçük gruba geçirildim. Bu süre zarfında defalarca küçük grupla yapamadığımı ifade ettim” şeklinde beyanda bulundu.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İLDİRİMİ NOKTALADI

Efeler ilçesindeki kreşte 27 Mart 2024’te, bazı velilerin çocuklarının darp edildiği iddiasıyla polise başvurduğu bildirildi. Şikayet sonrası incelenen okulun güvenlik kamera görüntülerinde A.Ç.’nin bir öğrenciye eziyet ettiği anlar yer aldı. Bu gelişmeler sonrasında A.Ç. okuldan uzaklaştırıldı ve diğer çalışanlar ile okul yönetimi hakkında da adli soruşturma başlatıldı.