Kripto Çöküşü: OM Yüzde 90 Düştü!

KRİPTO YATIRIMCILARI TARİHİ DÜŞÜŞ İLE KARŞILAŞTI

Kripto yatırımcıları, dün akşam saatlerinde önemli bir fiyat çöküşüne tanıklık etti. Piyasanın en büyük 20 kripto varlığı arasında yer alan Mantra (OM), birkaç saat içinde yüzde 90’dan fazla bir değer kaybı yaşadı. Fiyat çöküşü başladığında 6,30 dolar civarında işlem gören OM, hızlı bir düşüşle 0,37 dolara kadar geriledi. Daha sonra hafif bir toparlanma gösteren OM, bu sabah itibarıyla 0,80 dolardan işlem görmeye devam ediyor. Ayrıca, bu kripto paranın piyasa değeri 6,12 milyar dolardan 650 milyon dolara düşerek, birkaç saat içinde 5 milyar dolardan fazla bir değer kaybetti. 2024 yılı itibarıyla OM, yüzde 400’den fazla yükselerek yatırımcılarına kazandıran projeler arasında yer almıştı.

MANTRA’DA YAŞANAN ÇÖKÜŞÜN NEDENİ

Mantra’da oluşan bu çöküş, kripto piyasasındaki en büyük düşüşlerden biri olarak kaydedildi. Gerçek dünya varlıkları (RWA) alanında öne çıkan OM’deki ani düşüşün nedeni henüz netleşmiş değil. Sosyal medyada çıkan spekülasyonlar arasında, kurucu ekibin ellerindeki varlıkları sattığına dair iddialar bulunuyor. Ayrıca, kurucuların tezgah üstü (OTC) piyasalardan satış yaptığı ve projeyi terk ettikleri yönünde iddialar dolaşıyor. Diğer bir spekülasyon ise büyük miktarda OM token’ına sahip bir cüzdanın siber saldırıya uğramış olabileceği üzerinde yoğunlaşıyor.

MANTRA, BORSLARI SUÇLADI

Mantra’nın kurucu ortağı JP Mullin, projenin Telegram grubunun hala aktif olduğunu ve ekibin token satışları yapmadığını vurguladı. Mullin, bir sosyal medya gönderisinde “Buradayız ve hiçbir yere gitmiyoruz” açıklaması yaptı. Projede yaşanan düşüş ile ilgili borsaları suçlayan Mullin, çöküşün pervasız likidasyonlardan kaynaklandığını ileri sürdü ve bazı borsaların OM pozisyonlarını kapattığını belirtti. Bu iddialara OKX borsasından hızlı bir yanıt geldi. OKX kurucusu Star Xu, borsa verilerinin kamuya açık olduğunu ifade ederek bu suçlamalara karşı çıktığını duyurdu.

MANTRA (OM) PROJESİ NEDİR?

Mantra, merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında faaliyet gösteren ve RWA tokenizasyonuna odaklanan bir Layer-1 blockchain projesidir. Gayrimenkul, sanat eserleri ve emtialar gibi fiziksel varlıkların dijital token’lara dönüştürülmesini sağlayan OM token sayesinde, bu varlıkların ticareti mümkün hale geliyor. Bunun yanı sıra, OM üzerinden borç verme, borç alma gibi çeşitli DeFi özellikleri de kullanıcılara sunuluyor.