Kripto Para Düzenlemesi Resmi Gazete’de Yayımlandı

YENİ TEBLİĞLERİN YAYIMLANMASI

Türkiye’de kripto para sektörünü düzenleyen iki önemli tebliğ, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. “Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (III-35/B.1)” ile “Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Çalışma Usul ve Esasları ile Sermaye Yeterliliği Hakkında Tebliğ (III-35/B.2)” kapsamında kripto para borsalarının faaliyetleri sıkı kurallara bağlanıyor. Burada amaç, yatırımcıların korunmasını sağlamak ve piyasanın güvenliğini artırmak. Radikal kararlar arasında kaldıraçlı işlemlerin yasaklanması gibi önemli adımlar dikkat çekiyor.

LİSANS VE SERMAYE ŞARTLARI

Yeni düzenlemeler, Türkiye’deki kripto para borsaları için lisans zorunluluğu getiriyor. Borsaların faaliyetlerini sürdürebilmeleri için 150 milyon TL düzeyinde sermaye yeterliliği şartı aranacak. Kripto varlık saklama hizmeti sunan kuruluşlar içinse bu rakam 500 milyon TL olarak belirlendi. Ayrıca, borsalar artık her kripto varlığı özgürce listeleyemeyecek; belirli kriterleri karşılayan varlıklar ancak yeni kurulan bir komite tarafından listelenebilecek.

KALDIRAÇLI İŞLEMLERİN YASAKLANMASI

Kripto para piyasasında yüksek risk taşıyan kaldıraçlı işlemler, Türkiye’de tamamen yasaklandı. Bu karar, yatırımcıların fazla risk alarak zarar görmelerini engellemeyi amaçlıyor. Ek olarak, fiyat manipülasyonunu önlemek amacıyla borsalara yeni sorumluluklar getirildi. Bu düzenlemeler, piyasa istikrarını korumayı hedefliyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yatırımcıların varlıklarının güvenliği için önemli önlemler alındı. Borsalar, müşterilerine ait kripto varlıkların yüzde 95’ini saklama kuruluşlarına aktarmak zorunda kalacak. Ayrıca, bu varlıkların soğuk cüzdanlarda saklanması şartı getirildi. Bu önlemler, siber saldırılara karşı koruma sağlamayı ve müşteri güvenini artırmayı hedefliyor.

Yeni düzenlemelerle kripto para transferlerinde de değişiklikler yapılacak. 1 milyon TL’nin altındaki transferler için herhangi bir kısıtlama yokken, bu tutarın üzerindeki transferler için onay alınması gerekecek. Bütün transfer işlemlerinde çift faktörlü kimlik doğrulama süreci zorunlu hale gelecek. Bu adımlar, kara para aklama ve dolandırıcılık gibi suçları azaltmayı amaçlıyor.

Kripto para borsalarının Türkiye’deki reklam faaliyetleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından denetlenecek. Borsalar, müşterilere kripto varlıkların riskli olduğunu belirtme yükümlülüğü taşıyacak ve her yıl en az bir kez denetime tabi tutulacak. Bu denetim raporları SPK’ya sunulacak. Firmaların sermaye yeterliliği düzenli olarak kontrol edilecek; yeterliliği karşılamayanların faaliyetleri kısıtlanacak veya tamamen durdurulacak.

YATIRIMCILAR VE BORSA AKTÖRLERİ İÇİN YENİ DÖNEM

Resmi Gazete’de yayımlanan bu düzenlemeler, Türkiye’de kripto para piyasasında önemli değişiklikler yaratacak. Yatırımcıların korunması ve piyasa güvenilirliğinin artırılması hedeflenirken, borsaların daha şeffaf ve düzenli bir şekilde faaliyet göstermesi sağlanacak. Kaldıraçlı işlemlerin yasaklanması ve yüksek sermaye şartları gibi yeni kurallar bazı piyasa aktörleri tarafından eleştirilebilir.

Bu düzenlemelerin kripto para dünyasında uzun vadede ne tür etkiler yaratacağı ise zamanla belli olacak. Yatırımcılar ve borsalar, yeni kurallara uyum sağlamak için hazırlıklara başladı.