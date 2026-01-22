Kripto Paralar Yeniden Sert Düşüşle Karşılaştı

KRİPTO PARA PİYASASINDA DALGALANMALAR DEVAM EDİYOR

Trump’ın Davos’ta yaptığı açıklamalar sonrasında yükselişe geçen kripto paralar, yönlerini yeniden aşağıya çeviriyor. Bitcoin, kritik eşik olarak görülen seviyenin altına inerek, yatırımcılar arasında endişeleri artırdı. Kripto para destekçisi olan Trump, göreve gelmeden önce yatırımcıların yüzünü güldürmüştü. Ancak göreve başladıktan sonra yaşanan sessizlik, kripto paralarda sert satışları beraberinde getiriyor.

TRUMP’LA REKOR KIRMIŞTI

Göreve gelmeden önce 99 bin 340 dolara kadar yükselen Bitcoin, 6 Ekim’de 126 bin 242 dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Ancak 22 Kasım’da bu değer 80 bin 635 dolara düştü. Dün Trump’ın konuşmaları ile bir miktar yükselen Bitcoin, 90 bin 566 dolara kadar çıktı fakat bu yükseliş kalıcı olamadı. Bitcoin, yeniden bir düşüş yaşayarak 87 bin 266 dolara geriledi. Bugün 12.09 itibarıyla kritik eşik olan 90 bin 10 dolarda işlem görüyor.

ALTCOİNLERDE KARIŞIK SEYİR

Altcoinler arasında en büyük olan Ethereum’da da karışık bir seyir gözlemleniyor. Trump’ın açıklamaları sonrasında dün 3 bin 69 dolara yükselen Ethereum, bu seviyede tutunamayarak 2 bin 866 dolara geriledi. Bugün 12.09 itibarıyla Ethereum’un değeri 3 bin 10 dolarda bulunuyor.

