Kurum, Depremle İlgili Çalışmalar Sürüyor

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM’UN AÇIKLAMALARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da düzenlenen deprem konulu toplantıda alınan kararların uygulanacağını duyurdu. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve 39 ilçe belediye başkanı ile bir araya gelen Bakan, depreme yönelik siyaset yapılmaması gerektiğini vurguladı. Kurum, depreme dirençli bir İstanbul için tüm belediyelerle ortak hareket edeceklerini dile getirdi.

DEPREME DİRENÇLİ İSTANBUL İÇİN ÖNEMLİ KARARLAR

Toplantıda, 2000 yılından önce inşa edilen 3 milyon 300 bin bağımsız bölümün öncelikli olarak dönüşüme alınacağı açıklaması yapıldı. Ayrıca, İstanbul’daki metruk yapıların bir an önce yıkılması için talimat verildi. Tüm belediyelerle ortak bir komisyon kurularak kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması amaçlanıyor. Bakan Kurum, konuyla ilgili “Deprem Bölgesinde Çalışmalar Hız Kesmeden Devam Ediyor” başlığını taşıyan açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmaları gözlemlemek üzere deprem bölgesine gitti.

DEPREM BÖLGESİ İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR

Bakan Kurum, burada yaptığı açıklamalarda, 11 ilde toplam 453 bin hak sahibine yıl sonuna kadar konut teslim edileceğini bildirdi. 3 bin 481 şantiyede, 182 bin emekçi, mühendis ve mimar ile çalışmaların sürdüğünü belirten Kurum, deprem bölgesinin hızla yeniden inşa edilmesi için her detayın takip edildiğini aktardı. Depremzedeler için yürütülen konut projelerinin hızla ilerlediğini ifade eden Kurum, Marmara ve İstanbul’un güvenliğinin ülke güvenliği açısından kritik olduğunu vurguladı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN GEREKEN TÜM ADIMLAR ATILACAK

Bakan Kurum, İstanbul’un depreme hazırlık sürecinde bakanlık olarak tüm belediyelere 7 gün 24 saat destek vereceklerini dile getirdi. Ayrıca, İstanbul’da kentsel dönüşüm için gerekli olan tüm adımların atılacağını söyledi.