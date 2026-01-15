Kuryelerden Üç Günlük Çalışmama Eylemi Gerçekleşiyor

Koronavirüs salgını sürecinde hızlı bir ivme kazanan paket servis sektörü, bu sefer esnaf kuryelerin tepkileriyle karşılaşıyor. Yeni yılın başlamasıyla birlikte açıklanan ücret tarifelerinin gerçek kazançları yansıtmadığına inanan kuryeler, üç gün boyunca iş bırakma kararı aldı. Yılın başından itibaren ise paket başı ücretler ile kilometre ödemelerinde ve haftalık bonuslarda artışa gidilmiş durumda. Ancak kuryeler, duyurulan zamların matematiksel ayarlamalarla yüksek gösterildiği ve gerçekte 2025 yılına ait kazanç seviyelerinin değişmediğini ileri sürüyor.

BRÜT KAZANÇ HEDEFİ 120 BİN LİRAYI GEÇECEK

Bazı hizmet sağlayıcıları, haftada 200 paket teslim eden bir kuryenin ortalama 30 bin lira kazanacağını, bunun da aylık brüt 120 bin lira anlamına geldiğini ifade ediyor. Ayrıca, 2 kilometre üzerindeki teslimatlar için yüzde 60’ı aşan ücret artışları ve belirli teslimat miktarlarını aşanlara haftalık bonus ödemeleri sunulacağı belirtiliyor.

SAHADA RAKAMLARIN GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Kuryeler ise bu rakamların sahada bir karşılığının olmadığını savunuyor. Esnaf kurye olarak çalışanların sabit mesai saatlerinin bulunmadığını, gelirlerinin ise tamamen çalışma sürelerine ve teslimat sayısına bağlı olduğunu açıklıyorlar. Artan giderler nedeniyle net kazançlarının düştüğünü ifade eden kuryeler, motosiklet, ekipman, sigorta, yakıt, bakım masrafları ve BAĞ-KUR primleri, muhasebe ücretleri ve vergi yükümlülüklerini kendi bütçelerinden karşıladıklarını aktarıyorlar. Tüm bu giderler dikkate alındığında, açıklanan gelir tablolarının gerçek durumu yansıtmadığı düşüncesi ön plana çıkıyor. Bu sebeplerden dolayı kuryeler, 18-19-20 Ocak tarihleri arasında iş bırakacaklarını duyurdu. Eylem, tüm kuryeleri kapsamayacak, katılmayanlar kendi çalışma planları çerçevesinde dağıtım yapmaya devam edecek.