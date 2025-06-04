Lee, Güney Kore’de Devlet Başkanı Seçildi

SİYASİ KRİZİ BİTİRME VAADİ

Yonhap’ın haberine göre, Lee, Ulusal Meclis’te düzenlenen yemin töreninin ardından gerçekleştirdiği konuşmada, siyasi kriz nedeniyle bölünmüş olan ülkeyi birleştireceği, ekonomiyi canlandıracağı ve dış politikada ulusal çıkarların temel alındığı pragmatik bir diplomasi izleyeceği mesajını verdi. Görev süresine resmen başlayan Lee, halkına hitaben yaptığı konuşmada, “Bu seçimde kimi desteklemiş olursanız olsun, herkesi kucaklayan, tüm vatandaşlara hizmet eden bir devlet başkanı olacağım.” dedi. Eski Devlet Başkanı Yoon’un sıkı yönetim ilanı ve ardından gelen azil süreciyle derin bölünmelere yol açan ülkeyi birleştirme sözü verdi. Lee, ekonomide pragmatik ve piyasa odaklı bir yaklaşım benimseyerek büyümeyi canlandıracaklarını, ileri teknolojilerin güçlendirileceğini vurguladı. Dış politikada ise ulusal çıkarları merkeze alan, değişen ekonomik ve güvenlik koşullarının ortaya çıkardığı sorunlara eğilen pragmatik bir diplomasi benimseyeceklerini ifade etti.

ABD İLE İTTİFAK VE KOMŞULUK İLİŞKİLERİ

Lee, Güney Kore’nin ABD ile olan ittifakına bağlılığını yineledi. Ayrıca, Japonya’nın dahil olduğu üçlü iş birliğini geliştireceklerini ve komşu ülkelerle ilişkilerde pratik ve ulusal çıkar odaklı bir yaklaşım izleyeceklerini belirtti. Kuzey Kore’den gelen tehditlere karşı güçlü bir caydırıcılık gerektiğini vurgulayan Lee, Pyongyang yönetimiyle de diyalog için kapı aralayarak, “Kore Yarımadası’nda kalıcı barışı inşa etmek için Kuzey (Kore) ile iletişim kanalları açacak ve diyalog ve işbirliği arayışında olacağız.” dedi.

YEMİN TÖRENİ VE SEÇİM SONUÇLARI

Yemin törenine yasama, yürütme ve yargı erklerinin başındaki yetkililer, kabine üyeleri ve milletvekilleri katılırken, yabancı misyon temsilcileri davet edilmedi. Lee, törenden önce Seul Ulusal Mezarlığı’na giderek savaşlarda hayatını kaybeden Kore askerleri için saygı duruşunda bulundu. Başkomutan sıfatıyla Genel Kurmay Başkanı Oramiral Kim Myung-soo ile bir araya gelerek orduya hazırlıklı olmalarını talimatını verdi. Lee, dün yapılan seçimlerde galip gelmişti. Ulusal Seçim Komisyonu, sabah yaptığı toplantıyla dünkü devlet başkanı seçimini Lee’nin kazandığını duyurdu. Resmi sonuçlara göre, Lee oyların yüzde 49,42’sini alırken, iktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) adayı Kim Moon-soo yüzde 41,15 oy aldı. Seçimler, devlet başkanının azli sebebiyle gerçekleştirildiğinden, yeni başkan geçiş süreci olmadan hemen göreve başladı ve Başbakan Yardımcısı ve Eğitim Bakanı Lee Ju-ho’dan yetkilerini devraldı.

SIKIYÖNETİM VE AZİL SÜRECİ

Dönemindeki Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024’te “muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı” iddiasıyla sıkıyönetim ilan etti ancak Meclisin bu kararı geri alması ve Bakanlar Kurulu onayı ile adım atmak zorunda kaldı. Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024’te düzenlediği oylamada Yoon’un azli istendi ve Anayasa Mahkemesi, hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan’da verdiği kararla Yoon’un sıkıyönetim ilanı nedeni ile görevden alınmasını onayladı. Mahkeme, yeni başkan seçimi için erken seçimlerin 60 gün içinde yapılmasını kararlaştırdı ve kabine 3 Haziran tarihini seçim tarihi olarak belirledi.