LGS Tercih Danışmanlarına 10.950 TL Ek Ders Ücreti

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında sınav sonuçlarının açıklanmasıyla başlayan tercih maratonu devam ederken, rehber öğretmenlerin ek ders ödeme detayları netlik kazandı. Ödemeler toplamda 50 saat üzerinden hesaplandı. Tercih danışmanlığı süreci 13-27 Temmuz tarihleri arasında yürütüldü.

REHBER ÖĞRETMENLERE 10.950 TL EK DERS ÖDEMESİ

Çalışma süresi 10 iş günü olarak belirlendi. Günlük ek ders saati 5 saat oldu. Toplam ders saati 50 saat olarak hesaplandı. Saat başı ücret 219 TL olarak açıklandı. Toplam ek ders ödemesi 10.950 TL oldu.

ÖDEMELER AĞUSTOS AYININ İLK HAFTASINDA YATACAK

Rehber öğretmenlerin tercih danışmanlığı sürecindeki ek ders puantaj verileri temmuz ayının son haftasında sisteme işlenecek. Tahakkuk eden 10.950 TL’lik ödemeler ağustos ayının ilk haftasında banka hesaplarına aktarılacak.

LGS TERCİHLERİ 27 TEMMUZ’DA SONA ERİYOR

Öğrenciler lise tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden bireysel olarak tamamlayabiliyor. Ayrıca okullarda bulunan tercih danışmanı rehber öğretmenlerden destek alabiliyor. LGS tercih işlemleri 27 Temmuz Pazartesi günü sona erecek.