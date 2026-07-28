LGS Tercihleri Onaylanmayana Geçersiz Sayılacak

Eğitim
Bir öğrenci sınav sırasında düşünceli bir şekilde oturuyor
LGS tercih süreci için onay işlemleri bugün saat 17.00'de sona erecek, velilerin dikkatli olması gerekiyor.
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Açıklanan takvime göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen LGS tercih sürecinde kritik saatler bugün 27 Temmuz Pazartesi saat 17.00’de sona erecek. Onaylanmayan tercihler geçersiz sayılacak. Veliler ortaokul müdürlüklerine giderek onay yaptırmalı.

OKUL ONAYI OLMAYAN TERCİHLER KABUL EDİLMEYECEK

E-Okul üzerinden yapılan tercihler geçerli olmak için okul müdürlükleri tarafından onaylanmalı. Bugün saat 17.00’ye kadar onaylanmayan tercihler geçersiz sayılacak. Tercihlerini giren ancak onay yaptırmayan öğrenciler ilk yerleştirmede liseye yerleşemeyecek. Veliler vakit kaybetmeden herhangi bir ortaokul müdürlüğüne gitmeli. Onayın ardından okuldan imzalı ve mühürlü belge alınmalı.

YERLEŞTİRME VE NAKİL TAKVİMİ AÇIKLANDI

Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos 2026’da ilan edilecek. Aynı gün boş kontenjanlar da belli olacak. Birinci nakil başvuruları 5-7 Ağustos arasında alınacak. Birinci nakil sonuçları 10 Ağustos’ta açıklanacak. İkinci nakil başvuruları 10-12 Ağustos’ta yapılacak. İkinci nakil sonuçları 14 Ağustos’ta duyurulacak. Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler 17-26 Ağustos’ta ilçe komisyonlarına başvurabilecek. İlçe komisyon sonuçları 28 Ağustos’ta tamamlanacak. Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül’de alınacak. Yatılılık sonuçları 4 Eylül’de ilan edilecek. Okullar 14 Eylül 2026’da açılacak.

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