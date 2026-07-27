LGS Tercihleri Pazartesi Sona Eriyor

Eğitim
İki öğrenci ve bir danışman, belgeleri inceliyor
LGS takvimi, tercihlerin sona ereceği tarih ve yerleştirme sürecinin detaylarını içermektedir.
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan LGS takvimine göre, tercihler 27 Temmuz Pazartesi günü sona erecek ve ardından yerleştirme işlemleri başlayacak. İlk tercihlerde yerleşemeyen öğrenciler nakil sürecine başvurabilecek. Nakil tercihleri Ağustos ayında iki farklı dönemde alınacak.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI 5 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK

Beş Ağustos 2026’da yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ilan edilecek. Birinci nakil başvuruları 5-7 Ağustos arasında alınacak. On Ağustos’ta birinci nakil sonuçları açıklanacak.

NAKİL BAŞVURULARI İKİ DÖNEMDE YAPILACAK

İkinci nakil başvuruları 10-12 Ağustos’ta alınacak. Sonuçlar 14 Ağustos’ta ilan edilecek. Hiçbir yere yerleşemeyenler için 17-26 Ağustos’ta il ve ilçe komisyonları başvuru alacak. Komisyonlar 28 Ağustos’ta yerleştirmeleri tamamlayacak.

YATILILIK BAŞVURULARI 31 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

Yatılılık başvuruları 31 Ağustos ile 3 Eylül arasında okullarca alınacak. Dört Eylül’de yatılılık sonuçları açıklanacak. On dört Eylül 2026’da yeni eğitim öğretim yılı başlayacak.

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