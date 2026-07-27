LGS Tercihleri Yarın Sona Eriyor

Lise tercih maratonunda kritik son günler yaşanırken öğrenciler e-Okul üzerinden üç ayrı grupta tercihlerini yoğun bir tempoda sürdürmeye devam ediyor. “Merkezi sınav puanıyla alan”, “yerel yerleştirmeyle alan” ve “pansiyonlu okullar” olmak üzere üç farklı grup bulunuyor. Büyük heyecanla beklenen tercih dönemi yarın saat 17.00’de sona erecek.

TOPLAM KONTENJAN 198 BİNİ GEÇTİ

Merkezi sınav puanıyla öğrenci alacak okullara bu yıl 198 bin 899 kişi yerleştirilecek. Anadolu liseleri için 60 bin 886 kontenjan ayrıldı. Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde 46 bin 397 yer bulunuyor. Anadolu imam hatip liseleri 43 bin 706 öğrenci kabul edecek. Fen liselerinde 38 bin 700 kontenjan var. Sosyal Bilimler liselerinde ise 9 bin 210 yer mevcut.

PUAN EŞİTLİĞİNDE ÖNCELİK KRİTERLERİ BELİRLENDİ

Sınavla alan okullara yerleştirmede temel esas puan üstünlüğü olacak. Puanlar eşit olursa Okul Başarı Puanı üstünlüğüne bakılacak. Ardından 8, 7 ve 6. sınıf yıl sonu başarı puanı değerlendirilecek. Özürsüz devamsızlık gün sayısının azlığı da önemli bir kriter. Tercih önceliğine bakılacak ve eşitlik bozulmazsa yaşı küçük olana öncelik verilecek.

NAKİL TAKVİMİ VE ÖNEMLİ TARİHLER AÇIKLANDI

Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos’ta meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Aynı gün boş kontenjanlar da duyurulacak. Birinci nakil tercihleri 5-7 Ağustos’ta alınacak. Sonuçlar 10 Ağustos’ta açıklanacak. İkinci nakil başvuruları 10-12 Ağustos’ta yapılacak. Sonuçlar 14 Ağustos’ta belli olacak. Hiçbir yere yerleşemeyenler 17-26 Ağustos’ta il ve ilçe komisyonlarına başvurabilecek. Yerleştirmeler 28 Ağustos’ta tamamlanacak. Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül’de alınacak. Sonuçlar 4 Eylül’de açıklanıp e-Pansiyon üzerinden kayıt yapılacak.