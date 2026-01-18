Linet Gazze İnsani Dramına Dikkat Çekti

ŞARKICI LİNETH’TEN GAZZE AÇIKLAMASI

Şarkıcı Linet, bir önceki akşam İzmir Alsancak’taki Mumlu Meyhane’de sahne aldı. 800 kişilik kalabalık bir izleyici kitlesiyle buluşan sanatçı, konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sanatçıya, Gazze’de yaşanan insanlık trajedisiyle ilgili sorular yöneltildi.

KONUSUN HASSASİYETİNE DİKKAT ÇEKTİ

İsrail kökenli Türk vatandaşı olan Linet, konunun kendisi için son derece hassas olduğunu belirtti. “Her şeyden önce ben bir insanım, ardından sanatçıyım. Gazze’de yaşananlar açık bir insanlık dramıdır” ifadelerini kullandı. Yanlış anlaşılmalara sıkça maruz kaldığını belirten sanatçı, “Ne söylersem yanlış anlaşılabiliyor; çünkü bulunduğum konum buna çok müsait. Ben ne İsrail Hükûmeti’nin savunucusuyum ne de herhangi bir siyasetin sözcüsüyüm. Ben sadece bir sanatçıyım” diyerek durumu net bir şekilde açıkladı.

MAĞDURUN YANINDA OLDUĞUNU VURGULADI

Açıklamalarını keskin bir mesajla sonlandıran Linet, şunları söyledi: “Zulmün faili kim olursa olsun, ben her zaman mağdurun yanındayım. Gazze’de yaşananları izlerken kendi adıma utanç duyuyorum. İsrail Hükûmeti’nin Gazze halkına uyguladığı bu zulmü en sert şekilde kınıyorum. Bu bir soykırımdır. Masum insanların topluca yok edilmesinin başka bir adı olamaz.”