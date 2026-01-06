Los Angeles’taki Soygunda 300 Bin Dolar Değerinde Pokémon Kartı Çalındı

Los Angeles’ta düzenlenen soygunda büyük kayıp

Pazar günü Los Angeles şehrinde meydana gelen soygunda toplam değeri 300 bin dolar olan Pokémon kartları ve koleksiyon ürünleri çalındı. Olay, sabahın ilk ışıklarında Simi Valley bölgesinde bulunan Simi Sportscards dükkanında gerçekleşti. Maskeli beş şüpheli, elektrikli bir testere yardımıyla dükkanın kapısını kırmayı başardı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızların çalan alarmlara aldırış etmeden cam vitrinleri kırdığı görüntülendi.

HIZLA İŞLEM YAPILDI

İçeri giren hırsızlar, Pokémon kartlarını hızla çantalara doldurarak olay yerinden kaçtı. Dükkan sahibi Jake Miller, yaşanan soygunun sadece üç dakikada gerçekleştiğini belirtti. Miller, “Sadece üç dakika içinde girip çıktılar. Elimde bin dolar değerinde birkaç özel kart vardı, ancak bu sefer asıl amaçları tüm kartları çalmak oldu. Her şeyi alıp götürdüler” şeklinde konuştu.

Koleksiyon Değeri Artıyor

Takas ve açık arttırmalarla satılan Pokémon kartları, koleksiyonerler için milyonlarca dolara kadar çıkabilen değere sahip eşyalar haline geldi. Dünyanın en pahalı Pokémon kartının ise 201 milyon TL değerinde olduğu öğrenildi.