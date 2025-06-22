Lynn Hamilton Hayatını Kaybetti

ÜNLÜ OYUNCU LYNN HAMILTON’UN VEFATI

“Sanford and Son”, “The Waltons” gibi yapımlarla tanınan ve birçok pembe dizide görünen Lynn Hamilton, 95 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefatını eski menajeri Calvin Carson duyurdu. Carson, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Hamilton’ın, 19 Haziran’da Chicago’daki evinde doğal nedenlerden vefat ettiğini belirtti.

HAMILTON’UN MİRASI VE EĞİTİMİ

Calvin Carson, sözlerine şöyle devam etti: “Onun vefatı bir dönemin sonunu işaret ediyor. Fakat mirası gelecek nesillere ilham kaynağı olmaya devam edecek.” Mississippi doğumlu olan Hamilton, oyunculuk eğitimi için Chicago’daki Goodman School of Drama’yı tercih etti. Sinemaya 1959 yapımı John Cassavetes filmi “Shadows” ile adım atan Hamilton, kariyeri boyunca “Brother John,” “Buck and the Preacher” ve “Lady Sings the Blues” gibi önemli filmlerde ve birçok pembe dizide rol aldı.