M5 Metro Hattı Hafta Sonu Kapalı Kalacak

İstanbul’da sürücüsüz çalışan M5 Üsküdar–Samandıra Metro Hattı, hafta sonu boyunca seferlerine ara verecek. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, Samandıra Merkez–Sultanbeyli uzatma hattının devreye girmesi öncesinde gerçekleştirilmesi gereken teknik çalışmalar nedeniyle bu karar alınmış durumda.

SEFERLER CUMA GECESİ BAŞLIYOR

Buna göre, M5 Üsküdar–Samandıra Metro Hattı, 23 Ocak Cuma günü gece 00.00 itibarıyla kapatılacak. Hat üzerinde 24 Ocak Cumartesi ve 25 Ocak Pazar günleri boyunca seferler yapılmayacak.

PAZARTESİ GÜNÜ TEKRAR HİZMETTE

Gerçekleştirilecek teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından hat, 26 Ocak Pazartesi günü sabah saat 06.00’da yeniden hizmet vermeye başlayacak.

ULAŞIM İETT OTOBÜSLERİYLE SAĞLANACAK

Metro seferlerinin durdurulacağı süreç boyunca, Üsküdar–Samandıra hattında ulaşımın İETT otobüsleriyle sağlanacağı belirtildi. Otobüs seferlerinin, metro hizmetinin durduğu tüm saatler için planlandığı ifade edildi.

YOLCULUK SÜRESİNDE ÖNEMLİ KISALMA

Samandıra Merkez–Sultanbeyli uzatma hattının devreye girmesiyle birlikte, önemli bir zaman tasarrufu hedefleniyor. Bu hattın devreye girmesiyle, Üsküdar ile Sultanbeyli arasındaki ulaşım süresi, 150 dakikadan 50 dakikaya düşecek.

