Malatya’da İş Yerinde Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Olay, Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Hurdacılar Sitesi Mahfuz Sokak’ta gerçekleştirilmiş durumda. Elde edilen bilgilere göre, bir iş yerinde A.A., M.E.A. ve A.A. ile birlikte F.H. ve İ.Ş. arasında henüz belirlenemeyen bir sebep nedeniyle başlayan tartışma kısa süre içinde silahlı çatışmaya evrildi. Açılan ateş sonucunda A.A., M.E.A., F.H. ve İ.Ş. yaralandı.

SİLAHI KAVGA BÜYÜTTÜ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılardan iki kişi kendi imkanlarıyla hastaneye gitmeyi tercih ederken, diğer iki kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan İ.Ş.’nin hayati tehlikesinin olduğunun bildirildiği ifade edildi.

ŞÜPHELİLER GÜVENLİK KAMERASINDA

Olayla ilgili yürütülen çalışmalarda kavgada yer alan iki şüpheli, olayda kullanıldığı düşünülen iki tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin silahı olaydan sonra aracına bıraktığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.