Malatya’da İş Yerinde Silahlı Kavga: 4 Yaralı

malatya-da-is-yerinde-silahli-kavga-4-yarali

Olay, Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Hurdacılar Sitesi Mahfuz Sokak’ta gerçekleştirilmiş durumda. Elde edilen bilgilere göre, bir iş yerinde A.A., M.E.A. ve A.A. ile birlikte F.H. ve İ.Ş. arasında henüz belirlenemeyen bir sebep nedeniyle başlayan tartışma kısa süre içinde silahlı çatışmaya evrildi. Açılan ateş sonucunda A.A., M.E.A., F.H. ve İ.Ş. yaralandı.

SİLAHI KAVGA BÜYÜTTÜ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılardan iki kişi kendi imkanlarıyla hastaneye gitmeyi tercih ederken, diğer iki kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan İ.Ş.’nin hayati tehlikesinin olduğunun bildirildiği ifade edildi.

ŞÜPHELİLER GÜVENLİK KAMERASINDA

Olayla ilgili yürütülen çalışmalarda kavgada yer alan iki şüpheli, olayda kullanıldığı düşünülen iki tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin silahı olaydan sonra aracına bıraktığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Samanlı Mahallesi’ndeki Ahşap Palet Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir ahşap palet fabrikasında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni araştırılıyor.
Gündem

Tatvan-Bitlis Karayolunda Trafik Kazası Yaralı Var

Tatvan'da yaşanan trafik kazasında bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili detaylar araştırılıyor.
Gündem

Gazipaşa’da Kamyonet Çarpışması: 1 Kişi Yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki kamyonetin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Gündem

Kırıkhan Reyhanlı Yolunda Otomobil Minibüs Çarpıştı

Hatay'da meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ve minibüs çarpıştı, kazada bir kişi yaşamını yitirdi, altı kişi yaralandı.
Gündem

Rezan Epözdemir Cezaevinden Tahliye Oldu

Rüşvete aracılık iddiasıyla yargılanan Avukat Rezan Epözdemir, adli kontrol şartıyla tahliye edilerek Tekirdağ cezaevinden serbest kaldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.