Manchester Derbisinde United 2-0 İle Kazandı

İngiltere Premier Lig’in 22. haftasında gerçekleşen Manchester derbisinde, Manchester United ile Manchester City karşı karşıya geldi. Old Trafford Stadyumu’nda meydana gelen mücadele, Manchester United’ın 2-0’lık zaferiyle sona erdi. Ev sahibi ekibin gollerini 65. dakikada Bryan Mbeumo ve 76. dakikada Patrick Dorgu kaydetti.

ÜÇ GOL VAR’DAN DÖNDÜ

Karşılaşmada Manchester United, 34. dakikada Diallo, 41. dakikada Bruno Fernandes ve 90+2. dakikada Mount’un attığı gollerin ardından VAR incelemesi sonucu bu gollerin ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesiyle sıkıntı yaşadı. Bu sonuçla beraber, Manchester United üç maçlık beraberlik serisini sona erdirdi ve puanını 35’e yükselterek, maç fazlasıyla 4. sırada yer aldı. Öte yandan, dört maçtır galibiyet alamayan Manchester City ise 43 puanla 2. basamakta konumlandı.

CARRICK’İN İLK MAÇINDA İLK GALİBİYETİ

Manchester United’da, Ruben Amorim’in ardından geçici olarak görevi devralan teknik direktör Michael Carrick, Manchester City karşısında takımının başında ilk maçına çıktı. Carrick, ezeli rakibini 2-0 mağlup ederek bu maçta 3 puanı hanesine yazdırdı.