Manifest’te Üç Üye Aynı Dövmeyi Yaptırdı

Manifest grubunun üç üyesi Lidya Pınar, Zeynep Sude Oktay ve Esin Bahat İspanya’da aynı gülücük figürlü dostluk dövmesini yaptırarak sosyal medyada gündem oldu. Bu durum grubun içinde gruplaşma olduğu iddialarını beraberinde getirdi. Manifest, altı üyeli bir kız grubu olarak biliniyor.

GRUP KISA SÜREDE BÜYÜK HAYRAN KİTLESİNE ULAŞTI

Grup bir yarışma programı ile kuruldu. Altı aylık kamp sürecinin ardından üyeler belirlendi. Ardından şarkılar ve konserler geldi. Grup kısa sürede yüz binlerce hayrana ulaştı.

ÇOCUKLARA KÖTÜ ÖRNEK OLMA TARTIŞMALARI BÜYÜDÜ

Grubun sahne şovları ve kıyafetleri eleştiri konusu oldu. 2025 yılındaki +18 konser görüntüleri yeniden paylaşıldı. Bu durum eleştirilerin artmasına neden oldu. Grubun kurucusu Tolga Akış sessizliğini bozdu.

TOLGA AKIŞ'TAN ELEŞTİRİLERE YANIT GELDİ

Akış, kızların kısıtlı imkanlarla hayallerini gerçekleştirdiğini söyledi. “Çocuklara örnek olmuyor” ifadesini eleştirdi. Türkiye’nin en iyi üniversitelerini dereceyle bitirdiklerini ekledi. Burs fonu kurduklarını ve yüzlerce öğrenciye burs sağladıklarını belirtti. Ayrıca ülkeye neşe ve dansı geri getirdiklerini vurguladı. Her kesimden insanı bir araya getirdiklerini ifade etti. Herkesin görmek istediğini gördüğünü ama doğru anlaşılmayı umduğunu dile getirdi.

DOSTLUK DÖVMESİ GRUPLAŞMA İDDİASINI TETİKLEDİ

Lidya Pınar, Zeynep Sude Oktay ve Esin Bahat İspanya’ya gitti. Üçlü aynı gülücük figürünü dövme olarak yaptırdı. Bu anları sosyal medyada paylaştılar. Grubun diğer üç üyesinin dövme yaptırmaması dikkat çekti. Bu durum gruplaşma iddiasını gündeme getirdi.