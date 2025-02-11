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Mansur Yavaş’tan Ön Seçim Açıklaması

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MANSUR YAVAŞ’IN AÇIKLAMASI

Mansur Yavaş, ön seçime katılmayacağını bildirmesinin ardından üçlü zirvedeki fotoğrafla ilgili yorumlarda bulundu. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Pazar günü Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz görüşme fotoğraf karelerine yansıdı” diyerek, “Ülkemizin güzel günlere kavuşması, emeklilerin, asgari ücretlinin, öğrencilerin, işçilerin rahata erebilmesi, parlamenter demokrasinin yeniden tesis edilebilmesi için biriz ve beraberiz” şeklinde ifadeler kullandı.

ÖZEL’DEN ÖN SEÇİM AÇIKLAMASI

CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında ön seçimin 23 Mart’ta yapılacağını açıkladı. Üçlü fotoğraf hakkında, “Çağlayan’daki umutları güçlendirdi. Başkanlarımızla yaptığımız görüşmede, partinin başarısı için herkes elinden geleceği yapacak, hassas bir sürecin yürütülmesi konusunda tam mutabakat sağlandı” dedi. Özel, “Sayın Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime girmeyeceğini bize bildirdi ve şu cümleyi kurdu. Bunun bilinmesini istedi: ‘Hepsi bizim partililerimiz, bizim üyemiz, elbette onların verecekleri karara ben de saygılıyım, hepimiz saygılıyız’” sözlerini ekledi.

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