Marmara’da 4.0 Büyüklüğünde Deprem

MARMARA DENİZİ’NDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Marmara Denizi’nde 3 Mayıs 2025 tarihinde saat 11:36’da merkez üssü Silivri açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin derinliğini 14.7 kilometre olarak belirtti. Öte yandan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 3.7, merkez üssünü ise Tekirdağ-Marmara Ereğlisi olarak bildirdi. İstanbul’un Avrupa Yakası’nda hafif bir şekilde hissedilen sarsıntı, kısa süreli kaygıya yol açtı fakat herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanmadı.

AHMET ERCAN’DAN RAHATLATAN BİLGİLER

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu sarsıntının 23 Nisan 2025 tarihinde Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin artçısı olduğunu ifade etti. Ercan, “Bugün Silivri açıklarında M6.2’lik deprem odağının bu kez batıda, Marmara Ereğlisi yönünde M4.0 en küçük boyutta deprem oldu. Sönümlenen ana depremin artçısı. Her şey olağan, kaçışmaya gerek yok” sözleriyle İstanbullulara güven verdi.

Ercan, 23 Nisan depreminin ardından yaptığı yorumlarda, 6.2’lik depremin Kuzey Anadolu Fayı’nın Trakya kolunda gerçekleştiğini ve “Hiroşima’ya atılan bomba kadar gerginlik boşaldığını” belirtmişti. Bugünkü 4.0’lık sarsıntının, ana depremin enerjisinin sönümlenmesi sürecinde beklenen bir artçı olduğunu vurguladı.

AFAD VE KANDİLLİ ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

Depremin büyüklüğü ve merkez üssü konusunda AFAD ile Kandilli Rasathanesi arasında bazı küçük farklılıklar dikkat çekti. Kandilli, depremin büyüklüğünü 4.0 ve merkez üssünü Silivri açıkları olarak kaydederken, AFAD 3.7 büyüklüğünde ve Marmara Ereğlisi merkezli olduğunu açıkladı. Derinlik açısından ise Kandilli 14.7 kilometre, AFAD ise 18 kilometre olarak raporladı. Bu tür farklılıkların, ölçüm istasyonlarının konumları ve kullanılan yöntemlerden kaynaklandığı ifade ediliyor.