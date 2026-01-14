Marmaray’da Gazetecilere Ücretsiz Dönem Yolda

İstanbul’da gazetecilerin ulaşım sıkıntısı

İstanbul’da belediye otobüsleri ve metro hatlarından ücretsiz yararlanan gazeteciler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Marmaray ve metro hatlarında ücret ödemek zorunda kalıyor. Bu mevcut durum, gazetecilerin saha çalışmalarında zorluklar ve maliyet artışları yaşamasına sebep oluyor. Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, bu durumu “Anadolu Soruyor” programında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na iletti.

Bakan Uraloğlu’ndan olumlu gelişme

Bakan Uraloğlu, Marmaray’ı ücretli kullanan gazetecilere mahcubiyet duyduğunu belirtti. Konu hakkında İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile görüştüklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, sorunun çözümü için çalışmaların sürdüğünü ve yakın gelecekte durumu düzelteceklerinin sözünü verdi.

Sorun çözüme kavuşuyor

Bakan Uraloğlu, açıklamasında gazetecilere yönelik mahcubiyet hissettiğini dile getirerek, “Bu konuyu defalarca gündeme getirdiniz. Şimdi tekrar ilgiliyim. Burhanettin Duran hocamızla da konuştuk. İlgili öneriyi yaptık. Birkaç hafta önce de yeniden değerlendirdik. İnşallah bu sorunu halletme noktasında önemli bir aşama kaydettik.” şeklinde konuştu.

