Marmaray’daki Kavga Görüntüleri Ortaya Çıktı

OLAYLA İLGİLİ YENİ GELİŞMELER

Sosyal medya ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran Marmaray’daki kavga hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Yer tartışmasının başladığı anlarda Deniz E.’nin (50), genç kadın Zehra A.’ya (19) hakaret ettiği öne sürüldü. Olayla ilgili yeni görüntüler, Zehra A.’nın Marmaray’dan ağlayarak indiği anları içeriyor. Deniz E., trene binerken tartıştığı Zehra A.’ya yönelik emniyette verdiği ifadesinde, “Trene binerken bana ‘çekil buradan, niye burada duruyorsun, çocuklarımla geçemiyorum, çocuklarım sıkışsa bunun sorumluluğunu kim alacak’ gibi şeyler söyledi ve trene bindi.” dedi. Zehra A. ise, Deniz E.’ye “Ağabey özür dilerim, tren zaten sıkışık, çekilebildiğim kadar çekildim.” diye yanıt verdi.

GÖRÜŞMELER VE HAKARETLER

Zehra A., Deniz E.’nin hemen arkasında çok yakın mesafeye geçerek kendi kendine konuşmaya devam ettiğini belirtti. Başörtüsünü kastederek hakaret içeren ifadeler kullandığını söyleyen Zehra A., “Onu teskin etmek için ‘Ya sabır, ya selamet’ dedim. Bu söz üzerine ’20 yaşındaki kız ya sabır ya selamet çekiyor.’ diyerek tepki gösterdi.” şeklinde konuştu. Kendisine tepki verememesi üzerine ağlamaya başladığını dile getiren Zehra A., “Uzaklaşmaya çalıştım fakat tren kalabalık olduğu için uzaklaşamadım.” ifadelerini kullandı.

ŞİKAYET VE GÖZALTINA ALMA

Zehra A.’nın, olaydan iki gün sonra polis merkezine giderek Deniz E.’den şikayetçi olduğu öğrenildi. Şikayet üzerine gözaltına alınan Deniz E., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Bu durum, sosyal medya platformlarında ve kamuoyunda çeşitli tepkilerle karşılandı.