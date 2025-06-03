“Marmaray’daki Kavga İçin Yeni Görüntüler”

YENİ GELİŞMELER

Sosyal medya ve kamuoyunda yankı uyandıran Marmaray’daki kavgayla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Olayın başlangıcındaki yer tartışmasında Deniz E.’nin (50) genç kadın Zehra A.’ya (19) hakaret ettiği iddia ediliyor. Yeni gelen görüntüler, Zehra A.’nın trenden ağlayarak indiği anları gösteriyor.

ŞİKAYET VE AÇIKLAMALAR

Deniz E.’nin Marmaray’a binerken tartıştığı Zehra A., emniyete verdiği ifadesinde olay anını anlattı: “Trene binerken bana ‘çekil buradan, niye burada duruyorsun, çocuklarımla geçemiyorum, çocuklarım sıkışsa bunun sorumluluğunu kim alacak’ gibi şeyler söyledi ve trene bindi. Ben kendisine ‘Ağabey özür dilerim, tren zaten sıkışık, çekilebildiğim kadar çekildim’ dedim. Hemen arkamda, çok yakın mesafeme geçerek kendi kendine konuşmaya devam etti. Başörtümü kastederek hakaret içerikli konuşmalar yapmaması gerektiğini söyledim. Onu teskin etmek için ‘Ya sabır, ya selamet’ dedim. Bu söz üzerine ’20 yaşındaki kız ya sabır ya selamet çekiyor’ diyerek tepki gösterdi.” Kendisine karşı bir şey yapamadığı için ağlamaya başladığını belirten Zehra A., “Uzaklaşmaya çalıştım fakat tren kalabalık olduğu için uzaklaşamadım.” dedi.

GÖZALTI SÜRECİ

Zehra A.’nın olaydan iki gün sonra polis merkezine giderek Deniz E.’den şikayetçi olduğu öğreniliyor. Şikayet üzerine gözaltına alınan Deniz E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.