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“Marmaris’te 5.8 Deprem Kameralara Yansıdı!”

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DEPREMİN GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIMASI

Marmaris açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Bu anlar, birçok vatandaş tarafından kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Deprem sırasında binaların nasıl sallandığı ve insanların tepkileri, görüntülerle ortaya kondu.

VATANDAŞLARIN TEPKİLERİ

Deprem anında panik yaşayan vatandaşlar, güvenli bir yere ulaşmaya çalıştı. Görüntüler, depremin yarattığı korkuyu net bir şekilde gösteriyor. Uzmanlar, bu tür sarsıntıların hazırlığı ve güvenliğin önemini vurguluyor. Bu deneyimler, halk için bir ders niteliği taşıyor.

AFET BİLGİLERİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bölgede meydana gelen depremler, özellikle yaz aylarında artış gösteriyor. Uzmanlar, vatandaşların bu durumlara karşı bilinçli olmasının temeli olduğunu ifade ediyor. Deprem öncesi ve sonrası güvenlik önlemlerinin alınması, yaşamsal bir konu olarak öne çıkıyor.

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