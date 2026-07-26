Massachusetts Demokratik Ön Seçiminde Nesiller Yarışı

ABD Kongresi’nde Demokrat Parti’nin eski muhafız kadrosunu sık sık eleştiren Temsilci Seth Moulton, bu kez partisinin ilerici kanadının önde gelen isimlerinden birine meydan okumaya hazırlanıyor. 47 yaşındaki Moulton, kendisinden 33 yaş büyük olan ve Massachusetts’te doğmadan önce Kongre’de göreve başlayan Senatör Ed Markey’i koltuğundan etmek için yarışa girdi. Uzun süredir ilerici davaların savunucusu olan Markey, Trump yönetimine karşı mücadele etmek için her zamankinden daha enerjik olduğunu söylerken Moulton, partinin en kıdemli üyelerinin bu mücadeleye öncülük etmesinin risk taşıdığı uyarısında bulunuyor.

GENÇLİK VE KIDEM ÇATIŞMASI

Moulton, “Gerçek şu ki, Senato’yu kazanırsak bu muhtemelen tek bir oy farkla olacak. Mitch McConnell’a ne olduğunu gördük. Joe Biden’a ne olduğunu gördük” diyerek yaş faktörüne dikkat çekti. En uzun süre görev yapan Cumhuriyetçi lider olan 84 yaşındaki McConnell’ın geçtiğimiz ay hastaneye kaldırılmasının ardından görevine uygun olup olmadığı tartışılırken, Demokratlar hâlâ Joe Biden’ın yaş ve sağlık endişeleriyle yarıştan çekilmesinin şokunu yaşıyor. Moulton, “Parti olarak çoğunluğu kaybetmeyi göze alamayız” diyerek özellikle Cumhuriyetçilerin Yüksek Mahkeme’ye bir muhafazakâr yargıç daha atama olasılığından endişe duyduğunu ifade etti.

EYLÜL ÖN SEÇİMİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Her ne kadar Massachusetts eyaleti Senato’daki dengeyi belirlemese de 1 Eylül’de yapılacak ön seçim, Demokratların Trump’ın başkanlığının son iki yılında nasıl bir siyasetçiyi temsilci olarak görmek istediğine dair önemli bir sınav olacak. Sağdaki adayların ilerleme kaydetmesini bir enerji dalgası olarak gören bazı Demokratlar, bu değişimin tabanı harekete geçirebileceğini düşünüyor. Moulton ise daha merkezci geçmişine rağmen gençliğinin, Washington’da Demokrat seçmenlerin aradığı tazeliği getireceğini savunuyor.

MARKEY’DEN GENÇLİK VURGUSU

Moulton, “Markey, Jimmy Carter’dan önce Washington’a geldi, bu hizmeti için onurlandırmalıyız. Ama hepimiz için meşaleyi bir sonraki nesle devretme zamanı gelir” dedi. Buna karşılık Markey, “Hiç bu kadar enerjik olmamıştım. Trump’la her gün her konuda savaşıyorum” yanıtını verdi. Markey’nin kampanyası, Moulton’un senatörün sağlık raporlarını yayınlaması yönündeki talebini “umutsuz bir dikkat dağıtma çabası” olarak nitelendirdi. Markey, yaş tartışmalarına, “Önemli olan yaşınız değil, fikirlerinizin yaşıdır. Bu yarışta en genç aday benim” sözleriyle karşılık verdi.

FİKİR AYRILIKLARI VE İDEOLOJİK DURUŞ

Moulton, 2020 ön seçimlerinde merkeze daha yakın bir pozisyonda yarışmış olsa da son dönemde bazı konularda sola kaydı. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresi’nin (ICE) kaldırılması çağrısında bulunan ve İsrail yanlısı lobi grubu AIPAC’tan bağışları iade etme sözü veren Moulton, sağlık politikasında ise daha temkinli bir yaklaşım benimsiyor. Markey tek ödemeli “Medicare for All” modelinin ilk destekçilerinden biri olurken Moulton, “İsteyen herkes için Medicare” adını verdiği kamu seçeneği modelini savunuyor. Moulton, bu modelin eski Başkan Barack Obama tarafından da desteklendiğini ancak imza sağlık yasasından çıkarıldığını hatırlattı.

PARTİ İÇİ ELEŞTİRİLER VE TRANS SPORCULAR TARTIŞMASI

Moulton, Senato’da mevcut liderliğin Trump’a karşı etkili olamadığını savunarak “Statüko, Senato’da Schumer liderliği, Donald Trump’ın ikinci dönemine izin verdi” dedi. Markey’i kurumsal destek almakla suçlayan Moulton, “Senatör Markey, Senatör Schumer’i destekleyecek, statükoyu destekleyecek” ifadelerini kullandı. 2024 seçimlerinin ardından trans sporcular konusundaki açıklamalarıyla gündeme gelen Moulton, “İki küçük kızım var, bir oyun sahasında erkek ya da eski erkek bir atlet tarafından ezilmelerini istemiyorum ama bir Demokrat olarak bunu söylemekten korkuyorum” demişti. Markey ise Moulton’u trans çocukları “siyasi otobüsün altına atmakla” suçladı. Moulton ise konunun Demokratlar tarafından tartışılması gerektiğini belirterek “Adalet ve rekabetçilik konusunda çizgiyi nereye çektiğiniz konusunu konuşmalıyız” dedi.