MasterChef Türkiye’de Kim Elendi?

17 AĞUSTOS MASTERŞEF TÜRKİYE HEYECANI

17 Ağustos Masterchef Türkiye bölümü büyük bir heyecana sahne oldu. Eleme oyununun ardından, “MasterChef Türkiye’de kim elendi?” sorusu sosyal medyada trend haline geldi. İzleyiciler, bu sorunun cevabını merakla arayıp duruyor. Özellikle bugünkü bölümde kimlerin yarıştığını kaçıranlar için, “MasterChef Türkiye’de kim elendi?” sorusu, günün en çok araştırılan konularından biri haline geldi. MasterChef Türkiye’den ayrılan ikinci isim Merve oldu.

MASTERŞEF TÜRKİYE’DE YARIŞMACILARIN MÜCADELESİ

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden bu yana izleyicileri kendine hayran bırakan yemek yarışması MasterChef Türkiye, her bölümde nefes kesen anlara sahne oluyor. Yeni sezonda da tüm hızıyla devam eden bu heyecan dolu programda, yarışmacılar, dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın karşısında ter döküyor. Kendilerinden beklenen yemekleri en iyi şekilde servis edebilmek için büyük bir çaba gösteren yarışmacılardan hangileri jüri üyelerinden geçer not alacak?

Mersin’den Adana’ya Giderken Alkol Tespit Edildi

Adana'ya dönerken alkol kontrolünde yüksek sonuç veren avukat, ağız bakım suyu kullandığını açıkladı. Kan testinin sonucu cezanın iptaline neden oldu; vatandaşları bu konuda bilgilendirdi.
Muratlı’da Kaza, 1 Yaralı

Muratlı çevreyolunda motosikletin traktöre çarpmasıyla bir kişi yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde müdahale edip hastaneye sevk etti.

