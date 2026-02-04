Galatasaray İle İstanbulspor Maçında Sakatlık Şokları

galatasaray-ile-istanbulspor-macinda-sakatlik-soklari

Türkiye Kupası’nda Galatasaray, İstanbulspor’u konuk ederken, karşılaşmanın ilk yarısında tam dört gol atıldı. İkinci yarının başında yaşanan bir sakatlık olayı üzerine sahaya ambulans girmesi gerekti.

ÇARPANI OYUNCULAR ACİL HİZMET ALDI
İkinci devrenin başlangıcıyla birlikte istenmeyen bir durum meydana geldi. Galatasaraylı futbolcu Ahmed Kutucu ve İstanbulspor kalecisi İsa Doğan sahada çarpıştı ve her iki oyuncu da yerden kalkmakta zorlandı.

SAGLIK EKİBİ SAHAYA MÜDAHALE ETTİ
Galatasaray’da sakatlanan oyuncu Ahmed Kutucu, ekip doktoru Yener İnce eşliğinde kenara alındı. Yener İnce, kenara geldiği esnada Ahmed için “İyi” işareti yaptı. Ancak Galatasaray teknik ekibi, tedbiri elden bırakmadı ve Ahmed Kutucu, 52. dakikada Ismail Jakobs ile değiştirildi.

YAYINCI KURULUŞUN AÇIKLAMASI
Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu, olayın ardından yaptığı açıklamada; İstanbulspor kalecisi İsa Doğan’ın elmacık kemiğinde kırık oluştuğunu bildirdi. Ahmed Kutucu’nun ise önemli bir sağlık sorununun olmadığı ve tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldüğü belirtildi.

