MEB’ten 2026 Eğitim Takvimi Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılına dair proje okulları için öğretmen atamaları, yönetici görevlendirmeleri ve öğretmenlerin il içi ile iller arası yer değiştirme takvimini kamuoyuna duyurdu. Bu takvim ile birlikte, başvuru ve tercih tarihleri de belirlenmiş oldu.

ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLER İÇİN TERCİH BAŞVURULARI

Yapılan açıklamaya göre, özel program ve proje uygulayan okullarda görev almak isteyen öğretmenler ve yöneticiler için tercih başvuruları 5-8 Mayıs tarihlerinde alınacak. Yöneticilik görevine ataması yapılacak adaylar için tercihler ise 11-15 Haziran arasında gerçekleştirilecek. İlk kez yöneticilik görevi alacaklar için tercih süreci 24-26 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Daha önce yöneticilik görevini bırakanlar için yeniden atanma başvuruları ise 17-22 Temmuz tarihleri arasında kabul edilecek.

YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ AÇIKLANDI

Öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirme takvimi de belirlenmiş durumda. Bu kapsamda, il içi yer değiştirme başvuruları 4-6 Mayıs, iller arası yer değiştirme başvuruları ise 14-20 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

DETAYLAR RESMİ SİTEDEN YER ALIYOR

“2026 Proje Okulları Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Takvimi” ile “2026 Yılı Öğretmen Yer Değiştirme Takvimi” ile ilgili daha fazla bilgiye, MEB Personel Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.