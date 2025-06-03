meclis-te-30-maddelik-infaz-paketi

INFANZ DÜZENLEMESİ TBMM’YE SUNULDU

10. Yargı Paketi içerisinde yer alan infaz düzenlemesi, AK Partili milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Kamuoyunda “10. Yargı Paketi” olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda görüşmeleri tamamlanarak Meclis Genel Kurulu’na geldi. Düzenlemenin bayram öncesi yasalaşması konusunda iktidar ve muhalefet arasında uzlaşma sağlandı. Muhalefetin çıkartılmasını talep ettiği bazı maddeler tekliften çıkarılacak.

ÇIKARILAN MADDELERİN DETAYLARI

Tehdit eden bazı 12, 14, 15, 16, 17, 23, 24 ve 25. maddeler tekliften çıkarılıyor. Meskun mahalde ateş etmenin cezasının 5 yıla çıkarılması öngörülüyordu. Bu suç, kişilerin toplu halde bulundukları yerlerde işlendiğinde cezanın 1 kat artırılması gerekiyordu. Hukuka aykırı biçimde kara ulaşım aracının hareketini engelleyen ya da başka bir yere götüren kişiye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyordu, bu madde de tekliften kaldırılıyor. Çocuk cezaevi yerine Eğitim Evi düzenlemesi de kaldırılması planlanan maddeler arasında yer alıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim kurumuna yayın durdurma gibi bir yetki verilmesi öngörülüyordu, bu da çıkarılan maddelerden biri oldu. Toplam 27 bin mahkuma tahliye yolu açacak düzenlemelerin bu gece saatlerinde geçmesi bekleniyor.

MADDE MADDE İNFAZ DÜZENLEMESİ

Kanun teklifinde öne çıkan başlıca düzenlemeler şu şekilde sıralanıyor: Hükümlüler, 1 yıllık denetimli serbestlikten yararlanmak için cezasının onda birini cezaevinde geçirmek zorunda kalacak. 2 yılın altındaki suçlarda en az 5 gün cezaevinde kalınması gerekecek. Mükerrer suçlarda şartlı salıverme imkanı da düzenleme içerisinde bulundu. İyi hal koşuluyla hükümlüler cezasının 3/4’ünü çekecekleri yer konutta olacak. Kadın, çocuk ve 65 yaş üzerindekiler için konutta infaz süresi 3 yıl olarak belirlendi. 70 yaş üstündekiler 4 yıl, 75 yaş üstündekiler 5 yıl ve 80 yaş üstündekiler cezasının 6 yılını konutta geçirebilecek. Hastalık ve engellilik durumu nedeniyle yaşamını cezaevinde tek başına sürdüremeyenlerin infazı Adli Tıp kararı ile konutta yapılacak. Bu düzenlemeden terör suçluları da yararlanabilecek ancak ağırlaştırılmış müebbet alan darbe suçluları bu düzenlemeden yararlanamayacak.