Meclis’te Öğrenci Affı, Ceza Sertleşmesi ve Akademik Yaş Sınırı

TBMM, yeni haftada eğitimden yargıya kadar toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren önemli kanun tekliflerini görüşmeye hazırlanıyor. Gündemde öğrenci affı, 18 yaş altı suçlulara ceza artışı ve akademik yapıdaki kapsamlı değişiklikler öne çıkıyor. Ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde üniversitelerle ilişiği kesilmiş öğrencilere yeniden eğitim hakkı tanınacak.

ÖĞRENCİLERE OKULA DÖNÜŞ KAPISI AÇILIYOR

Teorik dersleri geçmesine rağmen aday hekimliğe geçemeyen tıp öğrencilerinin okula dönüşünün önü açılacak. Vakıf üniversitelerinde tam burslu öğrenci oranları artırılacak. Tecrübeli akademisyenlerin emeklilik yaş haddi 67’den 72’ye çıkarılacak.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARDA CEZALAR SERTLEŞİYOR

İnfaz ve ceza mevzuatındaki değişiklikler YÖK teklifinin ardından ele alınacak. 15-18 yaş grubundaki suçlular için ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda ceza üst sınırı 27 yıla çıkarılacak. Müebbet gerektiren suçlarda ise bu sınır 18 yıl olacak. Kanun dilinde “Suça sürüklenen çocuk” yerine “Adli Süreçteki Çocuk” ifadesi kullanılacak.

AKADEMİK SAHTECİLİĞE AĞIR YAPTIRIM VE YENİ KADROLAR

Tez, makale veya projelerini başkasına yazdırdığı tespit edilen kişilerin akademik unvanları geri alınacak. Bu kişiler öğretim mesleğinden ihraç edilecek. Tıpta uzmanlık ve öğretim elemanı ihtiyacı için 48 devlet üniversitesine yeni profesör, doçent ve araştırma görevlisi kadrosu ihdas edilecek. Devlet üniversiteleri Cumhurbaşkanı kararıyla yurt dışında yerleşke ve akademik birim açabilecek. Gelir vergisi iadesi teşvikinde aranan “%50 lisansüstü öğrenci” şartı esnetilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ İÇİN MESAİ SÜRÜYOR

Meclis’te “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda hazırlanan yasal düzenlemelerin nihai metni üzerinde çalışmalar devam ediyor. Teklifin Meclis tatile girmeden yasalaştırılması hedefleniyor.