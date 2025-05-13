Ekonomi

Mehmet Şimşek’ten PKK Açıklaması Geldi

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YENİ SÜREÇ RESMEN BAŞLADI

Ekim 2024’te temeli atılan “Terörsüz Türkiye” süreci, artık hayata geçmeye başladı. PKK, kendisini feshetti ve silah bırakma kararını duyurdu. Bu gelişmenin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten de açıklama geldi.

EKONOMİYE BÜYÜK ETKİ

Şimşek, PKK’nın feshinin ekonomi üzerinde büyük etkiler yaratacağını belirtti. “Yatırım iklimi daha da iyileşecek” diyen Bakan, Türkiye’nin kalkınma sürecinde enerji ve kaynaklarını daha verimli bir şekilde kullanarak büyüme potansiyelini artıracağını vurguladı.

GÜVEN VE İSTİKRAR PEKİŞECEK

Şimşek, “Terörsüz Türkiye” süreci sayesinde artık tüm enerjinin kalkınmaya yönlendirileceğini ifade etti. Ülke genelinde ve çevresinde güven ile istikrarın güçleneceğini, böylece yatırım ortamının iyileşeceğini söyledi. Huzur, istikrar ve refahın zamanı olduğunu belirtti.

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