Mersin Devlet Opera Balesi, Konser Düzenledi

MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ’NDE YOĞUN İLGİ

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), sanatseverlerle “Azerbaycan Gecesi” konserini bir araya getirdi. Bu etkinlik, Mersin Kültür Merkezi Şeref Salonu’nda gerçekleşti ve Azerbaycan’ın zengin müzikal mirasını sahneye taşıdı.

Konserde piyanoda Tuğçe Göksal performans sergiledi. Soprano Itır Gözde Tuğun, mezzo soprano Nihan Çetin Aydın ile tenorler Emrah Sözer ve Kerem Yaman, solist olarak bu özel etkinlikte yer aldı. Repertuvar, Azerbaycanlı bestecilerin eserlerinden oluşarak dinleyiciye unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.