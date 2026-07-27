Ünlü fenomen Mesut Can Tomay, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında evinde gözaltına alındı ve savcılıkta itiraf etti. Soruşturma dosyasına göre Tomay sipariş ettiği uyuşturucuyu doğal gaz dolabına sakladı. Fenomen, emniyette adının ünlü operasyonlarıyla anılmaması için bu yöntemi kurguladığını söyledi.

UYUŞTURUCUYU REZİDANSA SİPARİŞ ETTİ

Olay Pazar gecesi Şişli’de meydana geldi. Tomay oturduğu rezidansa uyuşturucu siparişi verdi. Çanta içindeki uyuşturucuyu arkadaşı Mustafa T.’nin doğal gaz dolabına sakladı. Site görevlileri çantayı fark edip polisi aradı.

ÇANTAYI ALMASI İÇİN ARKADAŞINI ÇAĞIRDI

Durumun fark edilmesi üzerine Tomay çantayı alması için Süleyman Ç.’yi evine davet etti. Polis ekipleri çantanın sahibini tespit etti. Fenomen adresinde gözaltına alındı.

SAVCILIKTA PİŞMANLIĞINI DİLE GETİRDİ

Tomay savcılıktaki ifadesinde uyuşturucuyu kullanan kişinin kendisi olduğunu belirtti. Kamuoyuna yansıyan operasyondan çekindiği için bu yöntemi kurguladığını söyledi. Dilekçesinde pişman olduğunu ifade etti.

ÜÇ ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL ŞARTI

Savcılıktaki ifadenin ardından Tomay Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Mustafa Tolga Özen ve Süleyman Çınar hakkında da işlem başlatıldı. Üç şüpheliden Adli Tıp Kurumu’nda örnek alındı. Uyuşturucu ticareti suçundan işlem yapılan şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.