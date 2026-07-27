Mesut Can Tomay Gözaltına Alındı, Kullandığını İtiraf Etti

Magazin
Mesut Can Tomay, bir programda konuşurken görüntüleniyor
Mesut Can Tomay, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı ve pişmanlık ifade etti.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Ünlü fenomen Mesut Can Tomay, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında evinde gözaltına alındı ve savcılıkta itiraf etti. Soruşturma dosyasına göre Tomay sipariş ettiği uyuşturucuyu doğal gaz dolabına sakladı. Fenomen, emniyette adının ünlü operasyonlarıyla anılmaması için bu yöntemi kurguladığını söyledi.

UYUŞTURUCUYU REZİDANSA SİPARİŞ ETTİ

Olay Pazar gecesi Şişli’de meydana geldi. Tomay oturduğu rezidansa uyuşturucu siparişi verdi. Çanta içindeki uyuşturucuyu arkadaşı Mustafa T.’nin doğal gaz dolabına sakladı. Site görevlileri çantayı fark edip polisi aradı.

ÇANTAYI ALMASI İÇİN ARKADAŞINI ÇAĞIRDI

Durumun fark edilmesi üzerine Tomay çantayı alması için Süleyman Ç.’yi evine davet etti. Polis ekipleri çantanın sahibini tespit etti. Fenomen adresinde gözaltına alındı.

SAVCILIKTA PİŞMANLIĞINI DİLE GETİRDİ

Tomay savcılıktaki ifadesinde uyuşturucuyu kullanan kişinin kendisi olduğunu belirtti. Kamuoyuna yansıyan operasyondan çekindiği için bu yöntemi kurguladığını söyledi. Dilekçesinde pişman olduğunu ifade etti.

ÜÇ ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL ŞARTI

Savcılıktaki ifadenin ardından Tomay Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Mustafa Tolga Özen ve Süleyman Çınar hakkında da işlem başlatıldı. Üç şüpheliden Adli Tıp Kurumu’nda örnek alındı. Uyuşturucu ticareti suçundan işlem yapılan şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

2026-YKS Tercihleri Yarın Başlıyor

2026-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı ve üniversite adayları için tercih süreci yarın başlıyor. 20-21 Haziran'da yapılan sınava toplam 2 milyon 425 bin 627 kişi katıldı.
Manşet

Veliler Uyum Haftasına Katılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul yönetmeliğinde kapsamlı değişikliklere giderek çanta aramasından devamsızlığa kadar birçok alanda yeni kurallar getirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme, okul öncesi ve birinci sınıf uyum haftalarında velilerin de aktif katılımını öngörüyor.
Manşet

Beyoğlu’nda Sokak Temizlerken Ceset Bulundu

İstanbul Beyoğlu'nda bir temizlik işçisi sabah saatlerinde kaldırımda hareketsiz bir kişi fark etti. 27 Temmuz Pazartesi günü saat 06.20 sıralarında yaşanan olay Fetihtepe Mahallesi'nde meydana geldi.
Manşet

Taksici Giresun’u Cadde Sandı

Ankara'da taksi şoförlüğü yapan Adem Kaya, duraktan aldığı iki yolcunun Giresun'a gitmek istemesiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kaya, yolcuların bu talebi karşısında önce tereddüt etti ancak kısa sürede karar verdi.
Manşet

Bursa’dan Ankara ve İstanbul’a Seyahat Süresi Düşüyor

Bandırma–Bursa–Yenişehir–Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında çalışmalar son aşamaya geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, test sürüşlerine yakında başlayacaklarını duyurdu.