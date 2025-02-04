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Mgk’ye Okay Memiş Getirildi

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YENİ GÖREVLENDİRMELER YAPILDI

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, AFAD Başkanlığı ve Mersin Valiliği’ne yeni atamalar yapıldı.

MGK GENEL SEKRETERLİĞİ’NE OKAY MEMİŞ ATANDI

MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu’nun emekliliği sonrasında, görevine AFAD Başkanı Oktay Memiş getirildi.

AFAD BAŞKANLIĞI’NA MERSİN VALİSİ ATANDI

AFAD Başkanlığı’na ise Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan atandı. Aynı zamanda, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros’un da Mersin Valiliği’ne atanmasıyla birlikte, Göç İdaresi Başkanlığı’na Başkan Yardımcısı Hüseyin Kök getirildi.

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