Michael Triplett Ohio’yu Biyotekoloji Merkezi Yapmak İstiyor

Biyoteknoloji girişimcisi Michael Triplett, Ohio’yu sessiz sedasız ABD’nin yeni biyoteknoloji ve yaşam bilimleri merkezi haline getirmek için çalışıyor. Gen terapisi alanında öncü olan Triplett, eyaletin en başarılı biyoteknoloji startuplarından Myonexus Therapeutics’i kurdu ve şirket 2019’da 225 milyon doları aşan bir anlaşmayla satın alındı. Şimdi eyalet başkenti Columbus’u bir biyoteknoloji merkezine dönüştürmek için çaba gösteren Triplett, tıptaki bir sonraki büyük atılımın kıyı bölgelerinden değil, Orta Batı’nın kalbinden geleceğini her fırsatta dile getiriyor.

ÇOCUKLUK TRAVMASI VE MOTİVASYONU

“İnovasyon insanları ve amacı takip eder, posta kodlarını değil” diyen Triplett, “Eyaletteki ekonomik canlanmayı temel alarak inovasyonu yönlendirmek için motive oluyorum ve birlikte çalıştığım birçok benzer düşünen insan var” ifadelerini kullandı. Bu motivasyonun temeli çocukluğunda atıldı. 1980’ler ve 1990’larda kırsal Ohio’da yaşarken fabrikaların kapanmasının binlerce mavi yakalı işçiyi işsiz bırakmasına ilk elden tanık oldu. Ohio, Pensilvanya ve Batı Virginia sınırlarının kesiştiği Ohio Nehri kıyısındaki memleketi East Liverpool, bir zamanlar gelişen bir seramik merkeziyken nüfusu 1970’lerdeki yaklaşık 25 binlik zirveden bugün 10 binin altına düştü. Bir zamanlar Sears, JC Penney ve Montgomery Ward mağazalarının bulunduğu canlı şehir merkezi eski halinin gölgesi haline geldi. Triplett, sınıf arkadaşlarının okula gelmemesi, evliliklerin dağılması ve ailelerin iflas etmesi gibi ekonomik yıkıma her yerde tanık oldu. Babası bir seramik fabrikasında sendika lideriydi ancak 1987’deki büyük kesintilerden o da kaçamadı. Amcası da fabrikadaki işini kaybetti ve sonunda iş bulmak için Güney Carolina’ya taşınmak zorunda kaldı. Tüm bu deneyim Triplett’te silinmez bir iz bıraktı ve onu hala bugün motive ediyor: “Bu sosyo-ekonomik serbest düşüşü ve etkilerini gördüm. Bunun neden bana ve toplumuma olduğunu, daha da önemlisi tekrar olmasını nasıl önleyeceğimi anlamak istedim. Erken yaşta inovasyonun ön saflarında olmanız gerektiği sonucuna vardım.”

KİYI BÖLGELERİNİN TEKELİNE KARŞI DURUŞ

ABD’nin biyoteknoloji endüstrisi ağırlıklı olarak Boston ve Kaliforniya’da yoğunlaşmış durumda. Risk sermayedarları her yıl yüz milyonlarca dolar akıtırken ilaç şirketleri de yeni hayat kurtarıcı tedaviler arayışına büyük yatırımlar yapıyor. Triplett bu çalışmaların önemini küçümsemiyor ancak “bu kadar yoğunlaşma olduğunda bir yankı odası, bir grup düşüncesi haline geliyor ve fikir çeşitliliği ile teknoloji çeşitliliği eksik kalıyor” diyor. Nashville, Raleigh ve Austin gibi şehirlerdeki araştırma merkezlerinin biyoteknoloji alanında yenilikler yaptığına dikkat çeken Triplett, “Onların fikirleri Boston ve San Francisco’dakiler kadar iyi” dedi. Ancak prestijin hala kıyı bölgelerinden yana olduğunu belirten Triplett, “Kıyı önyargısı olduğunda, ülkenin iç kesimlerinde bir yerdeyseniz risk sermayedarlarının ilgisini çekmek gerçekten çok zor. Ülkenin gücü ve refahı için servetin sadece kıyılara dağıtılmaması şart. Bütünsel olarak ülke için çeşitlilik gösteren inovasyon merkezlerine ihtiyacımız var” değerlendirmesini yaptı.

COLUMBUS İNOVASYON BÖLGESİ VE ÜNİVERSİTE İŞ BİRLİĞİ

Bu zorluğa karşılık Ohio eyaleti 2021’de Columbus İnovasyon Bölgesi’ni hayata geçirdi. Proje, Ohio Eyalet Üniversitesi ve Nationwide Çocuk Hastanesi’ni bir araya getirerek önümüzdeki on yılda 20 bin yeni iş yaratmayı hedefliyor; bunun 10 bini bilim ve teknoloji sektörlerinde olacak. Triplett, projede danışman olarak görev yaptı ve InnovateOhio danışma kurulu ile üniversite tasarım komitesinde çalışarak iddialı hedefleri karşılayacak bir merkez bina inşasına katkıda bulundu. Beş yıl sonra Ohio Eyalet Üniversitesi, bölgeyi “yetenek ve hırsın buluştuğu, hayal gücü ve fikirlerin somut gerçekliklere ve çözümlere dönüştüğü, sosyalleşme ve dinlenme fırsatlarının bir adım ötede olduğu bir yer” olarak tanımlıyor. Karmaşık yapı, akademik dünyayı kamu ve özel sektörle bir araya getirerek bölgenin yaşam bilimlerine kucak açışının etkileyici bir kanıtı olarak duruyor. Bugün 40’tan fazla şirket bölgede yer alıyor ve üniversiteye göre 3 binden fazla Ohio Eyalet Üniversitesi çalışanı bu alanda görev yapıyor; 2021’den bu yana bin yeni iş yaratıldı. Ohio Eyalet Üniversitesi Mütevelli Heyeti ayrıca, sağlık bilimleri araştırmalarını ve teknoloji startuplarını destekleyecek 100 bin metrekarelik son teknoloji Timashev Teknoloji Kulesi’ni onayladı.

NATİONWİDE ÇOCUK HASTANESİ İLE KRİTİK ORTAKLIK

Triplett, Armatus Bio’nun kurucu ortağı ve başkanı olarak aynı zamanda Nationwide Çocuk Hastanesi ile hayat kurtaran yenilikler için çalışıyor. Hastane, Duchenne musküler distrofisi ve spinal müsküler atrofi için FDA onaylı gen terapileri de dahil olmak üzere büyük atılımlara imza attı. Triplett, “Günün sonunda hastalar kazanacak. Yerel ekonomiler fayda görecek ve daha güçlü bir ülke olacak” dedi. Nationwide Çocuk Hastanesi bünyesindeki Abigail Wexner Araştırma Enstitüsü Başkanı Dennis Durbin, Triplett’in “Orta Ohio’da bir biyoteknoloji merkezinin geliştirilmesinde hayati bir ortak” olduğunu belirtti. Durbin, “Mike Triplett’in hikayesi Nationwide Çocuk Hastanesi’nin hikayesini gerçekten yansıtıyor. Bu şirketleri kurmak için gerekli sermayeyi toplama konusunda kanıtlanmış bir geçmişi var. Birbirine bağlı insan ve kuruluş ağlarında gelişen insanlardan biri” ifadelerini kullandı. Durbin, hastanenin bölgesel bir merkezden dünya standartlarında bir tesise dönüşmesinde Triplett’in vizyonunun belirleyici olduğunu söyledi. Gen terapisine yapılan erken yatırımın bu biyoteknoloji merkezinin temel taşı olduğunu vurgulayan Durbin, “Hastanede çoğu insanın ayrıldığı bir dönemde gen terapisinde kalmak için vizyoner bir liderlik vardı. Şimdi Nationwide Çocuk Hastanesi’nden çıkan üç FDA onaylı gen terapi ilacımız var ve bu Orta Ohio’daki biyoteknoloji merkezinin temel bloğu oldu” dedi.

GELECEK VİZYONU VE EKONOMİK CANLANMA

Ohio Yaşam Bilimleri Derneği Başkanı ve CEO’su Edward Pauline, “Keşke bu önemli sektöre dikkat çekmek için bir düzine daha fazla Mike Triplett’imiz olsaydı” dedi. Ailesinde üniversiteye giden ilk kişi olan Triplett, Ohio Eyalet Üniversitesi’nin renklerini kalbinde taşıyor. Yirmi yıldan uzun süre önce üniversiteye giderken, eğer imkanı olursa eyalete yardım etmek için elinden geleni yapacağına dair söz verdi. Amacı, çocukken ulaşılmaz görünen bir ekonomik umudu gelecek nesillere sağlamak. Triplett, “Hala bu yolculuğun erken aşamalarındayız ancak ciddi bir ivmemiz var” dedi.