Michigan ve Missouri Primaries’de İsrail Ayrışması

Michigan ve Missouri’de 4 Ağustos’ta yapılacak ön seçimler, Demokrat Parti’de İsrail politikasına yönelik son dönemdeki en kritik sınavlardan biri olarak öne çıkıyor. Parti içindeki bu bölünme, seçmenlerin İsrail’e bakışındaki çarpıcı değişimi ortaya koyuyor. Merkezci adaylarla İsrail karşıtı ilerici adaylar arasındaki yarış, Demokrat Parti’nin gelecekteki yönünü belirleyecek.

MİÇİGAN VE MİSSOURİ'DEKİ YARIŞ NEDEN ÖNEMLİ

Michigan Senato ön seçiminde merkezci Temsilci Haley Stevens ile ilerici Abdul El-Sayed karşı karşıya gelirken, Missouri’de ise eski Temsilci Cori Bush ile daha ana akım bir isim olan Temsilci Wesley Bell arasında rövanş yaşanıyor. Stevens ve Bell mevcut ABD-İsrail güvenlik ortaklığını savunurken, El-Sayed ve Bush bu politikayı şiddetle eleştiriyor. Yıllar boyunca İsrail karşıtı görüşler parti içinde marjinalleştirilmiş olsa da bu yılki ön seçimler, tabandaki Demokrat seçmenin İsrail’in Gazze, Batı Şeria ve diğer bölgelerdeki eylemlerine yönelik hayal kırıklığının patlama noktasına geldiğini gösteriyor.

İSRAİL İMAJINDAKİ TARİHİ DÜŞÜŞ

İsrail’in 7 Ekim 2023’teki Hamas saldırısına verdiği sert yanıtın ardından ülkenin Amerikan kamuoyundaki imajı hızla geriledi. Gallup anketlerine göre İsrail’e olumlu bakan Amerikalıların oranı 2021’de yüzde 75 iken 2026’da yüzde 46’ya düştü. Bu 29 puanlık düşüş, modern zamanlarda herhangi bir yabancı ülkeye yönelik Amerikan tutumlarındaki en büyük çöküşlerden bazılarına eşdeğer. Pew Araştırma Merkezi’nin anketleri de benzer bir erozyonun neredeyse tüm Batı demokrasilerinde yaşandığını ortaya koyuyor.

DEMOKRAT SEÇMENDEN SERT TEPKİ

Demokrat Parti içinde İsrail’e yönelik destek hızla eriyor. Gallup anketlerinde Demokratların yalnızca üçte biri İsrail hakkında olumlu görüş bildirirken, Pew araştırmasında bu oran altıda bire kadar düşüyor. Son ulusal anketlerde Demokrat seçmenlerin yalnızca yüzde 5’i Netanyahu hakkında olumlu görüşe sahip. İlerici adaylar, Gazze’deki eylemleri soykırım olarak nitelendirerek İsrail’e yönelik Amerikan desteğinin ciddi şekilde kısıtlanmasını öneriyor ve New York, New Jersey, Pensilvanya ile Colorado gibi eyaletlerde ön seçimleri kazanmayı başarıyor.

BUSH İLE BELL ARASINDAKİ RÖVANŞ

Missouri’deki ön seçim, bu yarışlardaki bir sonraki büyük sınav olacak. Cori Bush, Ferguson protestolarından çıkan bir taban aktivisti olarak dikkat çekerken, Wesley Bell daha ölçülü bir siyasetçi profili çiziyor. Bell, 2024’te AIPAC’ın 8 milyon doları aşan harcamalarının desteğiyle Bush’u mağlup etmişti. Şimdi Bush, eski koltuğu için Bell’e meydan okuyor. Uzmanlar, Bush’un kentsel bölgelerde güçlü olmasına rağmen banliyölerdeki seçmeni ikna etmekte zorlanacağını belirtiyor.

AIPAC'IN AĞIRLIĞI VE SEÇMEN TEPKİSİ

AIPAC’ın Demokrat ön seçimlerindeki ağır harcamaları, adayların sistemin kendilerine karşı işlediği mesajını güçlendirmek için kullandığı bir argüman haline geldi. Michigan’da El-Sayed, Stevens lehine yapılan yaklaşık 30 milyon dolarlık AIPAC harcamasını, siyasi sistemin sıradan ailelere karşı hileli olduğunun bir göstergesi olarak nitelendiriyor. Stratejistler, İsrail ve özellikle AIPAC’ın harcamalarının ilerici adaylar için parti kurumuna duyulan güvensizliği harekete geçiren güçlü bir araç olduğunu ifade ediyor.

EL-SAYED'İN POPÜLİST STRATEJİSİ

Michigan Senato ön seçiminde El-Sayed, İsrail’i “soykırım ve apartheid uygulayan haydut devlet” olarak nitelendiriyor ve yıllık 3,8 milyar dolarlık askeri yardımın sonlandırılması çağrısında bulunuyor. Stevens ise Netanyahu’yu eleştirse de bu politika değişikliklerini reddediyor. Anketlerde öne çıkan El-Sayed, özellikle genç, liberal ve üniversite mezunu seçmenler arasında güçlü bir destek bulurken, Michigan Valisi Gretchen Whitmer’ın Stevens’a verdiği destek yarışın seyrini değiştirebilir.

PARTİ İÇİNDE YENİ DENKLEM

Demokrat Parti’de “İsrail ya hep ya hiç” anlayışının çöktüğü belirtiliyor. J Street Başkanı Jeremy Ben-Ami, partinin yüzde 70 ila 80’inin dengeli bir orta yol aradığını söylerken, diğer analistler yıllar önce marjinal olan yardım kesintisi fikrinin artık partide asgari kabul edilebilir pozisyon haline gelebileceğini öngörüyor. Bu yılki ön seçimler, İsrail politikasının önümüzdeki yıllarda Kongre’de ve 2028 başkanlık yarışında Demokratları en çok bölecek konulardan biri olacağını gösteriyor.