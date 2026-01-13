Midibüs Devrildi: 3 Ağır, 22 Yaralı

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde, Kayseri-Malatya kara yolunda bir midibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 22 kişi yaralandı; yaralılardan 3’ünün durumu ise ciddi.

KAZA NEDENİ KAYGAN YOL

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Şirin’in sürücülüğündeki midibüs, kar yağışı dolayısıyla kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü kaybederek yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD ile sağlık ekipleri yönlendirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra çeşitli hastanelere sevk edildi. Midibüs içerisindeki kişilerin, İstanbul’da yaşamını yitiren bir kişinin cenazesini Malatya’ya götürmek için yola çıktığı belirtildi. Kazanın detayları ile ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.