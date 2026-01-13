Midibüs Devrildi: 3 Ağır, 22 Yaralı

midibus-devrildi-3-agir-22-yarali

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde, Kayseri-Malatya kara yolunda bir midibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 22 kişi yaralandı; yaralılardan 3’ünün durumu ise ciddi.

KAZA NEDENİ KAYGAN YOL

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Şirin’in sürücülüğündeki midibüs, kar yağışı dolayısıyla kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü kaybederek yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD ile sağlık ekipleri yönlendirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra çeşitli hastanelere sevk edildi. Midibüs içerisindeki kişilerin, İstanbul’da yaşamını yitiren bir kişinin cenazesini Malatya’ya götürmek için yola çıktığı belirtildi. Kazanın detayları ile ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Narsisizmin Zirvesi: Almanya İlk Sırada

Michigan State University'nin yaptığı araştırma, dünyanın farklı bölgelerindeki narsisizm seviyelerini belirleyen kapsamlı bir harita oluşturdu. Detaylar haberimizde.
Gündem

Suriye’de Dürzi Azınlık ve İsrail İlişkileri Tırmanıyor

Süveyda'da Dürzi lider Hikmet el-Hicri, çatışmaların ortasında bağımsızlık istediklerini belirterek Suriye'nin kısa süre içinde bölüneceğini ileri sürdü.
Gündem

Edirne Sınırında FETÖ Üyelerine Yönelik Operasyonlar

2025 yılında da FETÖ üyesi bazı kişilerin Edirne'den yurtdışına kaçma girişimleri devam etti. Güvenlik güçleri, 4 bin 500 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gündem

Uyuşturucu Davasında Savcı Ve Polis Cezalandırıldı

Adana'da terör savcısı ve ödüllü polis memurunun yer aldığı uyuşturucu ticareti davasında yargı süreci tamamlandı ve final kararı açıklandı.
Gündem

Şanlıurfa Besi Organize Tarım Bölgesi’ne Dev Yatırım

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Şanlıurfa'daki Besi Organize Tarım Bölgesi'nde yılın ilk altı ayında 150 yeni besi işletmesinin açılacağını açıkladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.